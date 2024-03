Il thriller “Venus” di Jaume Balagueró stasera su Rai 4: la trama del film

Da stasera e per 4 mercoledì su Rai 4 al via il ciclo “Dalla Spagna con orrore”: si comincia con il film “Venus”, ecco la trama

Il cinema iberico horror d’autore sbarca su Rai 4 con “Dalla Spagna con orrore”. Da domani 20 marzo, per quattro mercoledì, alle 21.20 su Rai 4, quattro film di recentissima produzione terranno il pubblico in suspense fino all’ultimo minuto. Si tratta di quattro lungometraggi che fanno parte del ciclo “Dalla Spagna con orrore”, una selezione di titoli anche in prima visione assoluta, firmati da maestri della scena contemporanea del genere come Jaume Balagueró, Paco Plaza e Álex de la Iglesia. Il primo ad andare in onda, domani sera, è “Venus” (2022) di Jaume Balagueró, un thriller intriso di soprannaturale. Inizia come un crime: la cubista Lucia, stanca dei locali malfamati in cui si esibisce, decide di dare una svolta alla sua vita rubando un borsone di droga al suo capo. In fuga, la ragazza chiede ospitalità a sua sorella Rocio, la quale vive con la figlia in un fatiscente palazzone di periferia denominato Venus. Balagueró, ha firmato altri film horror come “Nameless”, “Rec”, “Fragile” e “Bed Time”. Anche il produttore è una garanzia del fantastico spagnolo contemporaneo: Álex de la Iglesia, che aggiunge quella nota di eccesso e grottesco tipica del suo cinema.

Il ciclo prosegue mercoledì 27 marzo con “La abuela – Legami di sangue”, del 2021, di Paco Plaza, regista della saga cult “Rec”, di “Veronica” e del recentissimo “Sorella Morte”. La giovane modella in ascesa Susana si vede improvvisamente costretta a tornare a Madrid per accudire sua nonna Pilar che ha avuto un ictus. Più passano i giorni più Susana si rende conto che Pilar manifesta un comportamento inquietante che non sembra strettamente connesso al malore. Cosa nasconde quell’anziana donna e cosa vive nel suo fatiscente appartamento? “La abuela – Legami di sangue” è stato premiato come miglior film al Festival internazionale del film fantastico di Gérardmer e candidato a due Premi Goya.

Mercoledì 3 aprile sarà invece programmato in prima visione il dark thriller “La maledizione del cuculo” del 2023 di Mar Targarona, già autore dell’inquietante body-horror Dos e produttore di cult come “The Orphanage”, “Con gli occhi dell’assassino” e “Il silenzio della città bianca”. Protagonisti Marc e Anna, una coppia intenzionata a staccare la spina dalla solita routine durante la gravidanza. I due decidono di trascorrere le vacanze in Germania nell’appartamento di Hans e Olga, una coppia di pensionati conosciuta su una app di home-swapping. Con i due pensionati scambieranno la loro casa di Barcellona. Inizialmente tutto sembra procedere bene, finché un’escalation di situazioni sinistre insinua in Marc e Anna il sospetto che i due anziani abbiano un diabolico piano che in qualche modo li coinvolge. Una favola nera che gioca sull’ambiguità dei personaggi e sulla paranoia in un crescendo di orrore che irrimediabilmente richiama alla mente dello spettatore il capolavoro di Roman Polanski “Rosemary’s Baby”.

Mercoledì 10 aprile chiuderà la serie “Veneciafrenia – Follia e morte a Venezia” del 2021, il nuovo imperdibile incubo di Álex de la Iglesia, regista di cult come “El dia de la bestia”, “La ballata dell’odio e dell’amore” e “Le streghe son tornate”, che Rai 4 propone in prima visione assoluta. Ambientato a Venezia, il film racconta la terrificante avventura di Isa e i suoi amici, che dalla Spagna vanno in vacanza in Italia, in una delle città più belle del mondo. Ma i veneziani sono in rivolta contro il turismo che affligge la loro città e il gruppo di Isa finirà al centro di un vero e proprio gioco al massacro. La suggestiva ambientazione lagunare fa da sfondo a un survival-thriller che unisce l’ironia grottesca tipica dello stile di de la Iglesia con una storia che affonda le radici in misteriosi rituali e nel folklore restituendo una visione cinica, dissacrante e divertente dell’ospitalità italiana.