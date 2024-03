I Rockardìa tornano con “Padrone del destino”

“Padrone del Destino”, il quarto singolo del 2023 fuori in radio e in digitale, conferma la band dei Rockardìa nel panorama punk italiano!

La band lodigiana ha nel proprio DNA una caratteristica distintiva: miscelare con originalità l’attuale sound internazionale hardcore e post hardcore punk, con testi in italiano diretti e “spietati”.

Un mix esplosivo e unico rappresentato alla perfezione dal nuovo singolo “Padrone del destino”, quarto singolo del 2023 targato Rockardìa, a conferma che la band ha tutte le carte in regola per emergere nell’attuale contesto punk italiano.

“Padrone del destino” è un brano energico con un testo che esprime la spensieratezza ruvida e a tratti malinconica, di chi vive senza pensieri, godendosi i piccoli momenti della vita, fin quando non ci si sveglia al mattino, da soli, consapevoli di non avere realizzato niente e che i “piaceri di una sera”, non sono bastati.

La morale è altrettanto semplice: tutti desideriamo qualcosa di meglio, ma non possiamo vivere di sogni infranti e occorre porsi degli obiettivi e darsi da fare per raggiungerli.

“Il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono!” diceva “Doc” Emmett Brown nel celebre “Ritorno al futuro – parte III”, bisogna solo essere consapevoli di non essere schiavi, ma PADRONI del proprio destino.

I Rockardìa sono un gruppo melodic hardcore punk italiano formato a Casalpusterlengo (Lodi) nel 2011, dal frontman Paolo “Zake” Zappella e dal chitarrista Mattia “Frasco” Fraschini.

Dal 2022 completano la formazione il bassista Gianbattista “Titta” Genco e il batterista Michele “Mike” Danieletto.

Il gruppo ha fatto il proprio esordio in studio di registrazione nel 2017 con l’album autoprodotto “Novità passate”, proponendo sonorità rock e pop rock spostandosi gradualmente verso il punk rock a partire dal singolo “Butta giù quel rum” del 2021.

Sin dalla sua formazione la band si è distinta per la centralità delle melodie, la scelta di cantare in italiano e lo scrivere dei testi legati alle esperienze personali utilizzando un linguaggio semplice e diretto.

Tra la fine 2022 e l’inizio del 2023 i Rockardìa riescono a farsi notare da alcune etichette discografiche, soprattutto straniere, ma alla fine decidono di firmare con l’etichetta indipendente italiana “Sorry Mom!”