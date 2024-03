Elezioni in Sardegna, i risultati ufficiali: Todde confermata presidente

Elezioni regionali in Sardegna, Todde confermata presidente. Arrivati in Consiglio regionale, dalla Corte d’appello di Cagliari, i nomi degli eletti per la nuova Assemblea

Alessandra Todde è la nuova presidente della Regione Sardegna. La parlamentare pentastellata è stata proclamata questa mattina dopo l’ufficializzazione dei risultati del voto del 25 febbraio arrivati dall’Ufficio centrale elettorale in Corte d’appello a Cagliari. La portabandiera del “campo largo” ha preso 334.160 preferenze, lo sfidante Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, ha ottenuto 331.099 voti. Lo scarto tra i due quindi, come emerso nelle scorse ore, è di 3.061 voti.

“RENDEREMO L’ISOLA UN POSTO MIGLIORE IN CUI VIVERE”

Voglio ringraziare ognuno di voi per la fiducia che avete riposto in me e nel progetto della coalizione di centrosinistra che rappresento”. Così la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un post su Facebook. “Voglio estendere il mio ringraziamento anche a coloro che, nei Tribunali e in Corte d’Appello, hanno svolto in queste settimane un lavoro così importante per la nostra isola e per tutti noi- le parole di Todde-. Siamo al servizio di tutte le sarde e di tutti i sardi che chiedono risposte ai tanti problemi che li affliggono. Avrete da parte nostra l’impegno e la dedizione indispensabili per rendere la Sardegna un posto migliore in cui vivere”.

I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI

Proclamati in Sardegna i consiglieri regionali eletti della diciassettesima legislatura. Sono arrivati questa mattina in Consiglio regionale, dalla Corte d’appello di Cagliari, i nomi degli eletti che faranno parte della nuova Assemblea. Proclamata presidente della Regione Alessandra Todde, che ha ottenuto 334.160 voti validi, ed eletto anche Paolo Truzzu che ha avuto 331.099 preferenze.

Questa la lista completa degli eletti, a partire dalla maggioranza: per il Pd, primo partito con 11 onorevoli, entrano in Consiglio Giampietro Comandini (5.665 voti), Valter Piscedda (3.839), Camilla Gerolama Soru (3.705), Antonio Spano (4.502), Carla Fundoni (3.253), Roberto Deriu (1.918), Antonio Solinas (2.174), Gianluigi Piano (1.406), Alessandro Pilurzu (4.121), Salvatore Corrias (3.184), Giuseppe Meloni (6.760). Per il M5s (sette eletti, più la presidente Todde), entrano Michele Ciusa (2.415 voti), Gianluca Mandas (1.286), Desirè Alma Manca (8.092), Lara Serra (1.008), Alessandro Solinas (1.686), Emanuele Matta (1.142), Roberto Franco Michele Li Gioi (1.602).

Per i Progressisti (tre consiglieri), Francesco Agus (2.887), Gianfranco Satta (2.381), Ivan Pintus (739). Un solo consigliere per il Partito socialista italiano (Lorenzo Cozzolino, 1.613 voti), tre onorevoli per Sinistra Futura, forza rappresentata da Paola Casula (1.628 voti), Giuseppino Canu (1.184) e Luca Pizzuto (2.195).

Per Orizzonte comune sempre tre consiglieri– Sandro Porcu (2.778 voti), Angelo Francesco Cuccureddu (1.709), Salvatore Cau (940)- e tre pure per la lista Uniti per Alessandra Todde, con Giuseppe Frau (2.048), Valdo Di Nolfo (1.942), Sebastiano Cocco (1.371). Quattro consiglieri, infine, per Alleanza verdi e sinistra: Maria Laura Orrù (3.735 voti), Antonio Piu (4.976), Giuseppe Marco Dessena (831) e Diego Loi (1.156).

Per l’opposizione, guida con otto consiglieri Fratelli d’Italia (nel conto anche il candidato governatore Truzzu): eletti Fausto Piga (3.276 voti), Corrado Meloni (2.952), Antonello Floris (2.324), Maria Francesca Masala (3.163), Emanuele Cera (4.431), Gianluigi Rubiu (3.552) e Cristina Usai (2.216). Tre consiglieri per i Riformatori sardi– Umberto Ticca (1.969 voti), Aldo Salaris (4.615), Giuseppe Fasolino (2.819)- e tre anche per il Psd’Az, rappresentato da Giovanni Chessa (5.779), Piero Maieli (3.292), Alfonso Marras (3.073). Per l’Udc un solo consigliere (Alice Aroni, 2.293 voti per lei), così come per la Lega con Alessandro Sorgia (2.717 voti).

Tre consiglieri per Forza Italia– Ivan Piras (5.445 voti), Giuseppe Talanas (5.121), Angelo Cocciu (3.838)- e Sardegna al centro 20venti, che elegge Stefano Tunis (2.296), Antonello Peru (5.393), Alberto Urpi (3.773). Infine due consiglieri per Alleanza Sardegna, che elegge Stefano Schirru (4.748 voti) e Francesco Paolo Mula (2.665).