Elena Setzu presenta “Network (R)Evolution”, un Evento Online Gratuito

Elena Setzu presenta “Network (R)Evolution”: L’Evento Online Gratuito che segnerà l’evoluzione di centinaia di Networker grazie alle Nuovissime Strategie nate nel 2024

“In questo Evento Ti mostrerò perché nulla sta più funzionando come prima nel network e qual è l’unica strada garantita da seguire per generare guadagni a 3/4 zeri mensili nel 2024”

Con questa promessa, Elena Setzu, autrice Best Seller e Imprenditrice a capo dell’azienda punto di riferimento italiano nella consulenza per Networker, lancia il suo Evento Gratuito – in programma Sabato 30 Marzo in diretta streaming alle 15:00 italiane.

Un Evento Gratuito dedicato ai Networker di qualunque azienda che segnerà l’inizio di una nuova epoca.

Le ragioni dietro al lancio di questo Evento, come spiega Elena, nascono da evidenze tangibili e da cambiamenti che possiamo definire catastrofici poiché hanno bloccato i risultati a centinaia di migliaia di Networker.

Ormai da più di 6 mesi è palese che sta accadendo qualcosa che sta spazzando via tutte le sicurezze di questo lavoro.

Non solo le persone sono diventate più diffidenti e non credono più a promesse genuine che offre questo lavoro, ma anche strumenti come i Social si sono rivoltati contro sgretolando anche i risultati di grandi leader del settore.

Grazie a questo Evento Gratuito, Elena Setzu si fa carico di mostrare a tutti i partecipanti il nuovo modo di approcciare al Network a causa degli ultimi cambiamenti avvenuti sul mercato.

Come ci spiega anche Elena, regalandoci qualche piccola anticipazione: se fino a 2 anni, 1 anno o 6 mesi fa bastava compiere pochissime azioni per ottenere soddisfazioni economiche dal Network, nel 2024 non funziona più così.

Oggi è diventato indispensabile avere un approccio Imprenditoriale.

È di vitale importanza costruire più “asset”, ovvero strategie che ti permettono di monetizzare il più possibile ed ottenere risultati su diversi fronti.

Alcuni esempi pratici di ciò che NON FUNZIONA più come prima nel Network:

Se segui un po’ di persone sui social vieni bloccato dopo pochi secondi.

Se fai un post su un gruppo Facebook ti vieni deriso e spesso anche bloccato ed espulso dagli amministratori.

Se pubblichi un annuncio di lavoro vieni subito classificato come un truffatore.

Se mandi messaggi di spam, non solo ricevi risposte tragiche, ma ora i social stanno impedendo la ricezione.

E tanto altro ancora.

Riportando le parole di Elena, purtroppo è una situazione che ogni Networker deve affrontare e superare se non vuole Estinguersi.

Tuttavia, con questa ventata di cambiamento che giustamente a tanti spaventa, sono nate nel 2024 delle nuovissime opportunità.

Opportunità che ti permettono di avere un approccio imprenditoriale e professionale, ma soprattutto che portano risultati anche migliori rispetto a quelli che un Networker poteva raggiungere fino a 6 mesi fa con le vecchie strategie.

Durante l’Evento Online Gratuito, sabato 30 marzo alle 15:00 italiane, Elena sarà pronta a svelare tutte.

Siamo riusciti ad ottenere qualche anticipazione anche qui, e abbiamo visto dei profili Instagram partiti da zero ottenere quasi 28.000 followers in target in soli 30 giorni.

Ma non solo, anche altre strategie social che stanno permettendo di ottenere +570.000 interazioni e visibilità dei contenuti di oltre 7 milioni.

Il tutto sempre in 30 giorni. con account vergini creati da zero.

Dopo i numeri che abbiamo visto, partecipare ad un Evento del Genere dedicato esclusivamente ai Networker (tra l’altro gratuito) segnerà inevitabilmente la carriera dei suoi partecipanti.

Queste nuove strategie consegneranno a tutti la possibilità di generare contatti con persone in target interessati all’opportunità; linfa vitale per chi fa Network.

D’altra parte, perdere un’opportunità del genere segnerà la fine di tantissimi Networker che purtroppo verranno spazzati via da quest’onda di cambiamento.

La scelta, come afferma anche Elena, è nelle mani di chi fa questo lavoro.

Alcuni Networker decideranno di Estinguersi, altri di Evolversi.

