Diagnosi precoce del tumore al seno: la geografia fa la differenza

Lo stadio del tumore è un’informazione importante per stabilire la prognosi e i trattamenti da effettuare. Ma la stessa informazione aggregata, relativa alle diagnosi di moltissime pazienti, è anche utilizzata per misurare l’efficacia degli screening per la diagnosi precoce offerti dai servizi sanitari. Sapere a quale stadio mediamente viene diagnosticato il cancro al seno nelle diverse regioni del mondo è infatti fondamentale per le iniziative nazionali o globali volte a controllare meglio questo tipo di tumore.

I ricercatori della IARC hanno analizzato dati raccolti tra il primo gennaio del 2000 e il 20 giugno 2022 su 2,4 milioni di donne colpite da un cancro alla mammella in 81 Paesi. In alcune regioni ci sono state molte più donne che hanno ricevuto la diagnosi quando il tumore era già in fase avanzata, con presenza di metastasi a distanza. La più bassa percentuale di casi di tumore metastatico è stata diagnosticata in Nord America, in Europa e in Oceania, mentre le più alte in America centrale e Sud America, nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia centrale e occidentale. Per esempio, se tra Stati Uniti e Canada solo il 6 per cento delle donne ha ricevuto una diagnosi di cancro al seno metastatico, ossia quando la malattia si era già diffusa in altre zone del corpo, la stessa percentuale è stata di oltre il 24 per cento in 5 degli 11 Paesi dell’Africa sub-sahariana.

I risultati hanno anche mostrato che in Europa, Oceania e America la percentuale di pazienti con diagnosi di malattia metastatica è diminuita negli ultimi due decenni, sebbene ci siano stati aumenti in alcune categorie specifiche. Inoltre, le forme metastatiche vengono ritrovate più frequentemente tra le donne in età avanzata (oltre i 70 anni) e tra quelle in condizioni più svantaggiate dal punto di vista socioeconomico.

Secondo i ricercatori, sebbene nei Paesi ad alto reddito le politiche e gli interventi adottati, come i programmi di screening, abbiano portato a una diminuzione della percentuale di donne con cancro al seno metastatico al momento della diagnosi, restano molte disuguaglianze che vanno affrontate.