“Amore Sotto Sale” è la nuova canzone di Come Vuoy

Su tutte le piattaforme digitali distribuito da Ada Music Italy “Amore Sotto Sale”, il nuovo singolo di Erio Bellini, in arte Come Vuoy

Fuori su tutte le piattaforme digitali distribuito da Ada Music Italy “Amore Sotto Sale”, il nuovo singolo di Erio Bellini, in arte Come Vuoy, progetto attualmente in collaborazione con il produttore Itten.

“Per gli altri nei parchi l’allegria

E a me scoppia l’allergia

Ma tu mi fai stare più male

Come i pollini d’estate

E le corsie dell’ospedale”

“Che si stia male o si stia bene quei momenti continuano a vivere nei ricordi” spiega Come Vuoy.

”Amore Sotto Sale” parla di una storia d’amore conclusa che, nonostante nasconda un filo di nostalgia, appare, sin dall’inizio, molto “cruda”, vera, rispecchiando così l’anima del progetto che, come già si intuisce dal nome, non si pone dei limiti o dei filtri.

Il preservare a lungo termine il ricordo, l’amore andato, servirà davvero, anche in questo caso, a posticiparne la scadenza? La salagione, da sempre nota per mantenere le scorte di cibo durante lunghi viaggi, diventa una metafora della conservazione del dolore dopo la fine di un forte legame.

”Amore Sotto Sale”, dal sound indie pop con sfumature elettroniche, è frutto dell’ennesima sperimentazione di Erio, partito dall’hip hop, e Angelo Netti (Itten). Entrambi sulla stessa lunghezza d’onda, amano cimentarsi in generi diversi, non precludendosi nulla, non snaturando l’anima del progetto, lasciando sempre aperta una porta.