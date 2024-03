Yara e ACME siglano accordo vincolante per la fornitura di ammoniaca verde

Yara e GHC SAOC, una consociata interamente controllata da Acme Cleantech, hanno firmato un accordo fermo e vincolante per la fornitura di ammoniaca

Yara, azienda norvegese leader nel settore della nutrizione delle colture e leader globale nel commercio e nella spedizione di ammoniaca, e GHC SAOC, una consociata interamente controllata da Acme Cleantech, una delle principali società di energia rinnovabile in India, hanno firmato oggi un accordo fermo e vincolante per la fornitura di ammoniaca con ridotte emissioni di CO2 da Acme a Yara su base a lungo termine.

Entrambe le società avevano precedentemente firmato un Term Sheet non vincolante e l’attuale accordo conclude 18 mesi di negoziati durante i quali il quadro normativo e il regime di certificazione si sono evoluti in modo significativo, creando un ambiente adatto per tali contratti a lungo termine.

L’accordo di offtake a lungo termine tra Yara e Acme prevede la fornitura di 100.000 tonnellate all’anno di ammoniaca rinnovabile e forse il primo contratto di libera concorrenza al mondo per l’ammoniaca rinnovabile di questa portata e durata. Nel corso del suo ciclo di vita, il progetto contribuirà a ridurre le emissioni globali di gas serra fino a 5,0 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Nel caso base, l’ammoniaca rinnovabile sarà fornita da Acme dalla Fase-1 del suo progetto in Oman con una data di inizio prevista nel 2027 e sarà conforme ai requisiti della RFBNO dell’UE e della direttiva sulle energie rinnovabili.

Le condizioni favorevoli dell’Oman per le energie rinnovabili, la sua posizione strategica e l’approccio proattivo del governo, lo rendono un hub attraente per la produzione di ammoniaca verde. ACME sta guidando la costruzione di un progetto di ammoniaca verde in Oman con una capacità pianificata di 900.000 tonnellate all’anno da sviluppare in fasi. Yara, rinomata per la sua esperienza nella produzione, logistica e commercio globale di ammoniaca, sta espandendo attivamente il mercato dell’ammoniaca rinnovabile, essenziale per la decarbonizzazione di vari settori.