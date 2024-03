Vandalizzata la tomba di Michele Merlo: rubato il libro di Alice Porta

Vandalizzata la tomba di Michele Merlo. Il papà: “Persone malate”. Ignoti hanno sottratto il libro di Alice Porta ‘Con il cuore tra le righe’ e scritto insulti all’autrice

Depredata e deturpata. È stata vandalizzata ancora la tomba di Michele Merlo, il giovane cantante, ex concorrente di Amici e X Factor, scomparso a 28 anni in seguito a una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. A essere stato sottratto, oltre ad altri oggetti che adornavano la tomba del cantautore, il libro di Alice Porta ‘Con il cuore tra le righe’. Al suo posto è stato lasciato un insulto all’autrice.

IL PAPÀ DI MICHELE MERLO: “PENSO SIANO PERSONE MALATE”

“Non si può andare a vilipendere la tomba di un ragazzo così giovane, morto in quel modo”. A parlare è Domenico Merlo, il papà di Michele, in arte Mike Bird, estremamente amareggiato per quanto accaduto sulla tomba del figlio. “Penso siano persone malate, che dovrebbero essere controllate”, ha ribadito fermamente.

In un primo momento è stato sottratto dalla tomba di Michele il libro di Alice Porta ‘Con il cuore tra le righe’. I vandali sono poi tornati per lasciare un insulto rivolto all’autrice: “Vergognati”. Sulla questione è intervenuta Romantico Ribelle, l’associazione che porta avanti i progetti di Michele, gestita tra gli altri anche dalla sua famiglia.

“Ciò che è accaduto sula tomba di Michi è vergognoso”, ha scritto l’associazione in una storia su Instagram. Non è la prima volta che vengono sottratti oggetti o foto dalla tomba di Michele ma “sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare”.

Attraverso il suo romanzo Alice, amica di Michele, ha raccontato il suo rapporto di amicizia con il cantautore e gli ultimi anni della sua vita.

“Alice ci ha fatto l’enorme regalo di mettere a disposizione la sua meravigliosa scrittura e donarci un racconto anche molto intimo di Michele“, scrive l’associazione. “Ci auguriamo che le parole di Domenico chiariscano una volta per tutte che il libro ‘Con il cuore tra le righe’ è stato fortemente voluto da tutti noi e che in nessun modo Alice sta sfruttando la figura di Michele per interessi personali”.

Come sottolinea Romantico Ribelle, parte del ricavato della vendita del libro servirà all’associazione “per continuare a portare avanti i progetti che riguardano Michele e la sua arte”.