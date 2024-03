Stato di emergenza in Slovacchia per attacchi di orso: morta una donna di 31 anni

La città di Liptovský Mikuláš in Slovacchia ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza dopo che un orso ha seminato il panico per strada: morta una 31enne

Una donna di 31 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi di orsi che si stanno verificando in Slovacchia. I due incidenti si sono verificati la scorsa settimana, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

ORSO SEMINA IL PANICO IN CITTÀ

Lo scorso week end, un orso bruno ha seminato il panico a Liptovský Mikuláš, località vicino ai monti Tatra. Il plantigrade è stato filmato mentre correva indisturbato per le vie residenziali della città. In totale cinque persone sono rimaste ferite per fuggire all’animale. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in città, esortando gli abitanti di non lasciare le aeree residenziali.

MORTA UNA DONNA DI 31 ANNI

Si tratta del secondo attacco di un orso in Slovacchia in tre giorni. Nel primo incidente una escursionista di 31 anni è morta cadendo da un dirupo per sfuggire a un orso bruno che la inseguiva. La donna, proveniente dalla Bielorussia, stava camminando con un amico in un’area forestale nella catena montuosa dei Bassi Tatra, vicino Liptovský Mikulá. L’orso è partito alla carica e la coppia si è divisa in direzioni opposte per scappare. Dopo ore di ricerca, il corpo della donna è stato trovato privo di vita in un dirupo.