Stasera su Rai Storia “Dante, la voce che parla di noi” e “5000 anni e più”

Il destino dei potenti a “Dante, la voce che parla di noi” e a seguire l’Odissea di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” stasera su rai Storia

La vera essenza del Potere secondo Dante: la analizza Aldo Cazzullo, con il contributo delle letture di Alessandro Preziosi, in “Dante, la voce che parla di noi”, in onda martedì 19 marzo alle 21.10 su Rai Storia. In primo piano, la visione che Dante ha del destino dei potenti, un tema che al Poeta sta molto a cuore e che rivela la sua Morale.

A seguire, il viaggio di Ulisse, riletto per identificare i luoghi delle sue più terrificanti avventure marittime e risolvere i misteri che si celano dietro di esse. Ma anche il racconto di storie che rivelano la profonda conoscenza di Omero dei fenomeni del mare e della pratica della navigazione, tanto da essere acclamato da molti come il padre dell’oceanografia.

Tematiche approfondite nell’appuntamento con “Odissea” e con “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, con Giorgio Zanchini, in onda in martedì 19 marzo alle 21.30 su Rai Storia. Se l’Odissea è il primo vero trattato sul mare della storia, è stata anche il precursore di generazioni di romanzi di mare, ricchi di avventura e di resoconti di viaggi in luoghi sconosciuti. Ha introdotto l’archetipo universale del “nostos”, una parola greca che significa il ritorno a casa dell’eroe. In studio, con Giorgio Zanchini, il professor Massimo Cultraro.