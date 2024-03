SolarDuck sviluppa un parco OFPV con energia eolica offshore galleggiante

SolarDuck svilupperà un parco OFPV da 120 MWp integrato con 420 MW di energia eolica offshore galleggiante

SolarDuck, leader nella tecnologia OFPV, Green Arrow Capital, Asset Manager Indipendente italiano leader nel mondo degli investimenti alternativi, e New Developments s.r.l., uno degli sviluppatori più esperti in Italia, hanno concordato di collaborare allo sviluppo di un parco OFPV da 120 MWp integrato con 420 MW di energia eolica offshore galleggiante (FOW), ha dichiarato SolarDuck nel suo comunicato stampa.

Il progetto prevede l’installazione dell’esclusiva tecnologia della piattaforma sopraelevata di SolarDuck che consente di distribuire i pannelli fotovoltaici a altezze d’onda significative, mantenendo al contempo un ambiente di lavoro sicuro per l’accesso e la manutenzione e riducendo al minimo l’impatto ambientale. Inoltre, la collaborazione consentirà anche di sfruttare la complementarità delle risorse di energia eolica e solare. Il progetto fa parte dell’Infrastructure of the Future Fund (“GAIF”) di Green Arrow Capital, che investe in energie rinnovabili e infrastrutture digitali nei mercati ad alto potenziale in Europa.

L’Italia ha attivamente gettato le basi per le energie rinnovabili offshore con misure annunciate per la semplificazione dei requisiti per i progetti eolici offshore, ma ulteriori passi sono attesi a breve. Nell’ambito del PNRR sono stati assunti impegni per semplificare ulteriormente le procedure autorizzative per gli impianti offshore rinnovabili. Il Decreto FER2 dovrebbe presto introdurre meccanismi per promuovere progetti di energia rinnovabile, tra cui l’OFPV. Ciò consentirà al paese di sfruttare il suo vasto potenziale marittimo e di svolgere un ruolo chiave nelle ambizioni aggressive dell’UE per la decarbonizzazione.

La partnership tra New Developments, Green Arrow Capital e SolarDuck rappresenta una potente alleanza nella ricerca di un futuro a zero emissioni di carbonio. Facendo leva sui loro punti di forza e sugli obiettivi condivisi, le aziende mirano a sviluppare e implementare soluzioni innovative che riducano l’impatto ambientale e promuovano l’adozione di energie rinnovabili.