Sinner tiene l’ombrello alla raccattapalle Caroline: ecco che cosa si sono detti

Sinner ripara dalla pioggia la raccattapalle:Caroline è la fortunata che ha avuto l’onore di sedersi vicino a uno dei suoi giocatori preferiti, ecco cosa si sono detti

La faccia da bravo ragazzo ce l’ha e Jannik Sinner lo dimostra anche sul campo di gioco. È diventato virale il video in cui il tennista durante la semifinale contro Carlos Alcaraz a Indian Wells copre con l’ombrello la sua raccattapalle ‘salvandola’ dalla pioggia che l’avrebbe inzuppata. Un gesto nobile, direbbero le nonne, per il ‘gentleman della Val Pusteria’ come l’hanno già rinominato sul web.

Sinner, purtroppo, quella semifinale l’ha persa, ma per i suoi fan è comunque un vincente. “È davvero un campione. In tutto. E oggi è una rarità“, è uno dei commenti sui social per il giovane campione. “Jannik eccezionale nello sport e nella vita!”, gli fa eco un altro utente.

Sinner ha imparato dai più grandi questi gesti di grande umanità. Ad anticiparlo di qualche anno è stato, infatti, Novak Djokovic che durante il Roland Garros nel 2014, alla seconda interruzione per pioggia, fece sedere vicino a lui il raccattapalle tenendogli l’ombrello e offrendogli anche da bere.

CAROLINE: “CHE GRANDE OPPORTUNITA’, ADORO SINNER”

Caroline è la fortunata raccattapalle che ha avuto l’onore di sedersi vicino al numero 3 al mondo. Un sogno diventato realtà per la giovane, come ha raccontato nel post partita.

“Mi chiamo Caroline e ho avuto la grande opportunità di stare seduta di fianco a Sinner sotto un ombrello. Durante la partita stava piovendo e gli stavo tenendo l’ombrello, quando mi ha chiesto di sedermi vicino a lui. Poi ha preso l’ombrello e abbiamo iniziato a chiacchierare- ha detto la ragazza in un’intervista a Sky Sport- Mi ha chiesto da quanti anni giocassi a tennis e quali fossero le partite in cui ero stata in campo. Poi mi ha chiesto come funziona il lavoro del raccattapalle e che posizione bisogna tenere in campo e gli ho spiegato tutto. Per me è stato bellissimo essere vicina a Sinner e chiacchierare con lui. Adoro Sinner: lui è uno dei miei giocatori preferiti e sono fortunata ad averlo incontrato e ad averci parlato” ha detto la ragazza.

CHI SONO I RACCATTAPALLE?

I ‘ball boys’ o ‘ball girls’, da noi comunemente detti raccattapalle, sono i veri e propri tuttofare del campo da tennis. Perché a dispetto del nome il loro compito non è solo quello di raccattare la palla sfrecciando per ore da una parte all’altra del campo da tennis, ma passano bevande, asciugamani e quando piove tengono anche l’ombrello al giocatore. Molto spesso sono giovani tennisti, quasi ragazzini che si fanno le ossa durante i grandi tornei di tennis. Le qualità di questi ‘eroi’ invisibili del campo? Concentrazione, rapidità di esecuzione e devono imparare a capire chi stanno ‘servendo’, leggendo il gioco.