Raffaella Dallarda nelle librerie con “E-SPAnsiva. 50 migliori SPA italiane”

Raffaella Dallarda nelle librerie e online con la prima guida che offre informazioni, curiosità e trend sulle cinquanta migliori SPA d’Italia

Raffaella Dallarda presenta la prima guida che offre informazioni, curiosità e trend sulle cinquanta migliori SPA d’Italia. Un manuale completo e dalla grafica accattivante, impreziosito da una raccolta di fotografie e corredato da schede tecniche e da una lista degli highlights per ogni struttura. Completano la guida degli approfondimenti tematici e dei QR Code che permettono l’accesso a interessanti contenuti multimediali. Il testo è disponibile anche in versione inglese (cartacea e digitale).

Casa Editrice: BFC Media

Genere: Guida/Diario di viaggio

Pagine: 352

Prezzo: 45,00 €

«Cambiare lo stile di vita è diventato sempre più alla portata di tutti. La SPA ci educa a ricominciare da noi, diventare un punto di riferimento per noi stessi e a difendere il proprio stato di libertà tra silenzio, crescita e indipendenza emotiva. La SPA è pervasa di scienza e magia, medicina e rituali, terapie e olismo, sport e nutrizione, relax e crescita, spiritualità e consapevolezza, benessere e bellezza. La SPA e l’Acqua ci insegnano a diventare duttili e fluidi, come l’elemento naturale primordiale, con una mente ecologica, un cuore empatico e un’anima creativa»

“E-SPAnsiva. 50 migliori SPA italiane” di Raffaella Dallarda è una guida di viaggio responsabile e sostenibile alla scoperta di un mondo affascinante, che apporta importanti benefici alla nostra qualità della vita. L’autrice, che è SPA specialist, naturopata e fisioterapista, ci prende per mano e ci conduce in questo cammino attraverso le migliori cinquanta SPA d’Italia, spiegandoci, anche grazie al contributo di esperti, tecnici e professionisti del settore, tutti i vantaggi di un soggiorno in questi luoghi di pace, armonia e salute, tanto per il corpo quanto per la mente e per la psiche.

La guida è così organizzata: nelle prime pagine si dà ampio spazio agli approfondimenti, riportando le interessanti testimonianze di chi si occupa per professione della cultura del wellness; inizia poi il tour vero e proprio, da nord a sud del Paese, delle cinquanta migliori destinazioni di benessere. Per ogni struttura vi è un’introduzione generale (ubicazione, cenni storici, specialità offerte in termini di cure), poi vi sono i cinque highlights della SPA e infine una scheda tecnica con tutte le informazioni pratiche (ad esempio il sito internet, se vi è la presenza di chef stellati, se vi è un’equipe medica, o ancora le tipologie di percorsi di wellness e le lingue parlate dallo staff); il tutto è inoltre corredato da belle fotografie e da QR code per effettuare delle visite virtuali.

Raffaella Dallarda dimostra tutta la sua professionalità e la sua esperienza in questa guida dalla veste grafica raffinata, adatta sia ai cultori abituali delle SPA ma anche a chi prova curiosità per questo mondo, pur non avendone ancora sperimentato gli indubbi benefici. Dalla medicina termale, passando per la ricerca della longevità e fino al semplice intrattenimento, le SPA sono ormai una realtà consolidata e florida, e hanno acquisito nel tempo un ruolo essenziale nel settore della salute, integrando le cure termali con terapie derivanti, ad esempio, dalla medicina tradizionale cinese, indiana, o dalla naturopatia e fitoterapia. Lo sapevano bene gli antichi romani, che trascorrevano una parte della loro giornata nelle “Salus per Aquam”, in cerca di socializzazione ma soprattutto di benessere e purificazione.

SINOSSI DELL’OPERA. L’autrice, partendo dal suo ciclopico viaggio nei migliori luoghi di benessere, ci presenta un incantevole tour tra le meraviglie del mondo delle SPA, che sono state personalmente provate, selezionate e scelte, sancendone i requisiti e i punti di forza e decretandone i valori di eccellenza e le tendenze. Nasce così “E-SPAnsiva”, come guida indipendente, amica, comunicativa, socievole e social.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Raffaella Dallarda è fondatrice di Inspatime.com, realtà di comunicazione e consulenza di Spa, la cui vision è di fondare una “Spa della vita”, una medi-spa olistica, per educare e divulgare uno stile di vita sano di corpo-mente-anima. A Milano esercita le professioni di Naturopata e Fisioterapista, è esperta di comunicazione SoMe ed è laureata in “Executive Wellness Management & Marketing della Salute Spa” presso l’Università LUISS di Roma. È specialista del benessere, è auditor di Spa e blogger di wellness Destination; è inoltre speaker & moderatrice, e tiene master, conferenze e convegni nazionali e internazionali sul benessere, anche aziendale. L’autrice è stata classificata tra le “100 donne Forbes 2022”, per aver portato crescita e cambiamento nel turismo di benessere Made in Italy.