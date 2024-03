Paola Zandomenego pubblica “In mancanza di…”

Disponibile in tutti i bookstore e ordinabile in libreria il nuovo libro di Paola Zandomenego In mancanza di… edito da LifeBooks

E’ in tutti i bookstore e ordinabile in libreria il nuovo libro di Paola Zandomenego In mancanza di… edito da LifeBooks. Un bellissimo e intenso libro di poesie che porterà il lettore a scandagliare l’anima e i sentimenti.

“In mancanza di…” rappresenta il bisogno di donare le mie emozioni alla magia del foglio bianco, capace di accogliere pensieri, colori, parole, memorie e di tradurle in immagini troppo spesso dimenticate dal mondo adulto. Riecheggiano tra i versi suoni e rumori di un’infanzia leggera, ricordi lontani dei giochi e delle urla sorprese dei bambini. La quotidianità di ciascuno, oggi, non ha pause di riflessione; nessuno più riconosce errori o rimpianti.

“L’intenzione del libro è quella di indurre il lettore a tuffarsi nelle sensazioni di cui è stato protagonista nel passato o nel presente” dichiara l’autrice. “Intende riscoprire l’essenza della vita attraverso gli affetti più cari e i valori dell’amore, dell’amicizia e della pace.”

Biografia: Paola Zandomenego è nata a Udine l’11 agosto 1961. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali all’Università degli Studi di Udine, ha collaborato con il Centro di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali – Villa Manin di Passariano (Udine) come esperta di opere d’arte. In qualità di Critico d’Arte ha anche curato e presentato numerose mostre, collaborando inoltre a giornali e riviste. E’ stata componente di giuria in manifestazioni e concorsi artistici e letterali. Ha realizzato e pubblicato il libro “Educandato Statale Collegio Uccellis – Storia e Ricordi” e la raccolta di poesie “Ad un passo dal cielo”. Dedicatasi al’ insegnamento, è docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado.