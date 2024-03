L’oroscopo di oggi, martedì 19 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 19 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una telefonata porta a variare i programmi della giornata. Sarai preso da una questione che riguarda la casa o un contenzioso per motivi di denaro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata di grande influenza positiva, e dunque sarà difficile restare con le mani in mano. C’è chi minaccia di lasciare una situazione di lavoro o vorrebbe un miglioramento… La forza per recuperare c’è!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ possibile che entro oggi pomeriggio tu riesca a chiarire una questione rimasta in sospeso da tempo. In amore fai affidamento sul tuo intuito, devi dimostrare di essere forte mostrando ottimismo in tutto ciò che fai.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Idee importanti, ma attenzione con i soldi. Attenzione nei rapporti con un Acquario.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornate molto interessanti, ispirazioni speciali. Sii equilibrato nei rapporti, evita scontri diretti. Periodo positivo per giovani e cuori solitari, entro questa sera può arrivare un messaggio speciale.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

A volte vorresti ricominciare tutto. Essere originali senza esagerare non guasta mai.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata ideale per vincere, è a portata di mano un obiettivo che fino a ieri sembrava lontano. Nel lavoro puoi cercare nuovi spazi, utili informazioni. In questi giorni arrivano chiamate o conferme importanti per chi lavora in proprio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Trascorri più tempo libero con chi ami. Sono cambiati capi, referenti, fatto sta che nell’ambito del tuo lavoro ci sono poche novità e qualche malumore da combattere.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai allargare il raggio di azione e cercare l’appoggio di chi conta. Anche se c’è stata una separazione nel passato, si potrà ripartire e ottenere di più.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Buona la condizione generale, sei un riferimento per molte persone in questo periodo. Chi ha lasciato il partner di recente, ha già trovato la sostituzione o si sente libero da tensioni passate.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei impegnato in questioni pratiche e potresti perdere le staffe per motivi banali, in questi giorni stai facendo troppe, tante cose, devi riposare di più. A volte non ti senti del tutto compreso.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se hai avuto dei momenti difficili, vissuto dei contrasti, adesso potrai stare più sereno, devi buttare alle spalle vecchie tensioni e problemi. I rapporti già in ballo possono avere risvolti positivi per il futuro.