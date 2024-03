Michela Andreozzi e Flora Canto a “Dalla strada al palco” stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 “Dalla strada al palco”: ospiti della quinta puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Michela Andreozzi e Flora Canto

Torna la festa di “Dalla strada al palco”, lo show condotto da Nek che porta in tv il mondo degli artisti di strada, in onda martedì 19 marzo alle 21.20 su Rai 2. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Maurizio Pagnussat, il programma rappresenta una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Ospiti della quinta puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Michela Andreozzi e Flora Canto, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme ai migliori delle puntate precedenti e si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.