Loredana Bertè dovrà fare altri accertamenti: spostati altri concerti

Loredana Bertè posticipa altre due date: in programma accertamenti per stabilire una terapia. I concerti per ora slittano a maggio

Loredana Bertè posticipa altre due date del Manifesto Tour Teatrale 2024. La cantante, dopo esser rientrata a Milano a seguito di un breve ricovero romano per un malore, dovrà effettuare nuovi accertamenti per risolvere i disturbi che l’hanno costretta a questo stop.

“Dobbiamo comunicare purtroppo che, a causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana, abbiamo deciso di posticipare i prossimi concerti di Torino e Brescia rispettivamente al 24 ed al 20 maggio p.v.“, scrive lo staff dell’artista.

“Questi ultimi accertamenti- spiega il team- serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni“.

Il tour “riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile”.

I BIGLIETTI

“I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Chi sarà impossibilitato- conclude il comunicato- potrà richiedere i rimborsi dei biglietti per la data di Torino entro e non oltre il 5 aprile, e per la data di Brescia entro e non oltre il 20 aprile 2024, presso le prevendite dove sono stati acquistati”.

Questo spostamento arriva dopo quello dei concerti di Roma e Varese. Su questo argomento, la Bertè aveva scritto: “Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute“.