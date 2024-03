Il Canale di Panama resta fondamentale per l’economia del Paese

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) ha generato contributi economici diretti e indiretti per un totale di 3.630 milioni di dollari alla chiusura dell’anno fiscale 2023

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) ha generato contributi economici diretti e indiretti per un totale di 3.630 milioni di dollari alla chiusura dell’anno fiscale 2023, ha dichiarato l’ACP in un comunicato stampa.

Questi contributi sono stati raggiunti, nonostante le sfide che la rotta marittima ha dovuto affrontare, tra cui l’impatto economico della situazione geopolitica e le restrizioni di transito dovute ai bassi livelli del lago Gatún, causati dal fenomeno atmosferico El Niño.

Si tratta di un risultato record in termini di contributi economici diretti e indiretti, ha dichiarato l’amministrazione del Canale nel suo rapporto 2023.

I contributi includono i 2.545 milioni di dollari che il Canale consegna allo Stato come parte del suo contributo diretto. Secondo i dati del Canale, hanno contribuito indirettamente con 828 milioni di dollari all’economia del paese, derivanti dal pagamento di 510 milioni di dollari di stipendi netti ai collaboratori. Oltre a 318 milioni di dollari in acquisti locali di beni e servizi e pagamenti a fornitori locali come parte degli investimenti in attrezzature e infrastrutture che i paesi ACP effettuano annualmente.

I contributi indiretti al Tesoro nazionale hanno raggiunto i 257 milioni di dollari, 19 milioni di dollari in più rispetto al 2022. Questi contributi sono costituiti principalmente dal pagamento del contributo dipendente-datore di lavoro al Fondo di previdenza sociale per $ 139 milioni, dall’imposta sul reddito per $ 105 milioni e dall’assicurazione educativa per $ 13 milioni.

Secondo i dati recentemente rivelati, si stima che il contributo diretto del Canale rappresenti circa il 3% del prodotto interno lordo (PIL), mentre se si includono i contributi indiretti e le spese nell’economia, questi contributi arriverebbero a circa il 4,5%. del PIL.

Questi numeri riflettono l’importanza economica del Canale come motore per lo sviluppo del paese, in tempi di forte incertezza a causa dell’inazione del governo per affrontare la siccità, mentre i laghi Gatún e Alajuela rimangono al di sotto dei loro livelli ottimali.

Il 29 settembre, l’ACP ha chiesto al Consiglio di Gabinetto di prendere in considerazione l’approvazione della risoluzione che approva i nuovi limiti del bacino idrografico e ha anche chiesto la presentazione di un disegno di legge che consentirebbe di revocare le restrizioni sulla costruzione di bacini idrici nel paese.