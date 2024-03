I Nightsoon tornano con la nuova canzone “Blame”

Blame è il nuovo singolo dei NIGHTSOON e accompagna l’uscita di EVOLUTION, l’album di debutto della band

Il lavoro è un concentrato di tutto ciò che la band ha prodotto finora oltre a tre tracce inedite. I nove brani sono infatti il cuore pulsante del disco che contiene tutte le sonorità del rock sperimentate dal gruppo finora e racconta tutta l’evoluzione del sound, tra l’alternative, l’indie e sonorità pop e acustiche, tutte legate insieme da canzoni dal forte contenuto.

TRACKLIST

Same Stain il primo singolo della band, è un brano che critica chi vuole ottenere qualcosa con poco sforzo, fotografia di questa epoca, e lo fa con un sound potente ed incalzante.

Sunset rappresenta la continua ricerca dell’ispirazione, idealizzata nella figura di una Musa. È un brano emotivo e coinvolgente che trascina l’ascoltatore in un viaggio introspettivo, attraverso musica e parole.

Play The Punk è una traccia che smuove l’ascoltatore con la sua aggressività, ma allo stesso tempo ha un sound molto coinvolgente, è un brano che incita a perseguire i propri obiettivi senza mai mollare.

Don’t Hate Con un riff che fa muovere, una ritmica incalzante, l’intensità che cresce, si presenta così Don’t Hate, brano che invita a non odiare ciò che non si può capire.

Soulmates è un brano riflessivo che introduce un altro lato del sound del gruppo, quello più acustico, ma per questo non meno rock. Toccare il fondo per poi rialzarsi, con l’aiuto delle persone a noi care.

Blame, traccia che accompagna l’uscita del disco, è accattivante dal forte mood “emotional”, esplode sul finale nel suono forte e deciso che rappresenta a pieno lo stile della band e racconta la rabbia, la delusione, l’inadeguatezza di chi non ci sta e reagisce con coraggio ai propri fantasmi interiori.

Wanna Be Your Boyfriend ha un riff accattivante, un mood pop dallo sfondo rock. Il “love theme” è in pieno stile NIGHTSOON.

Try Again Provare e riprovare, cadere e rialzarsi, Try Again è una ballad malinconica e romantica, che ti trasporta attraverso le emozioni.

Friends Forever racconta tra le righe il percorso del gruppo, gli obiettivi e la crescita, L’ album si chiude così, con un brano acustico vestito di archi.

La band NIGHTSOON nasce nel 2018, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria e cori.

Il sound è potente e moderno e riprende sonorità brit rock, indie e grunge.

Il nome “NIGHSTOON” deriva dall’abitudine di Nika di scrivere i testi di notte, aspettando che quel momento della giornata arrivasse presto, per liberare le sue emozioni e i suoi pensieri.

A novembre 2021 la band incide il suo primo singolo, “Same Stain”, presso il prestigioso Mulino Recording Studio ad Acquapendente (VT), con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini, che viene pubblicato nel maggio dell’anno successivo.

Tra l’estate del 2022 e la primavera del 2023 la band incide altri brani al Bonsai Recording Studio di Andrea Mescolini ad Orvieto, con successivo mix e master effettuato dallo stesso al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT).

A seguire i singoli “Sunset”, “Play The Punk”,”Don’t Hate” e “Soulmates” e l’ultimo “Blame”.