Guerra in Ucraina: Meloni contraria all’invio di truppe di supporto a Kiev

No assoluto all’invio di truppe in Ucraina perché porterebbe a “un’escalation pericolosa”: Giorgia Meloni annuncia al Senato che verrà ribadito il sostegno a Kiev

“Ribadiremo il sostegno all’Ucraina, che ho voluto riaffermare da Kiev nel secondo tragico anniversario della brutale invasione russa”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles giovedì e venerdì. Vogliamo in Ucraina una “pace giusta e duratura”, ha aggiunto.

“NO A TRUPPE, PERICOLOSA ESCALATION DA EVITARE”

“La nostra posizione non è favorevole in alcun modo” all’invio di truppe in Ucraina, un’ipotesi “che consideriamo foriera di un’escalation pericolosa da evitare a ogni costo”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in Senato.

“SUO SACRIFICIO PER LIBERTÀ NON SARÀ DIMENTICATO”

“Il sacrificio” di Alexei Navalny “in nome della libertà non sarà dimenticato”, ha da detto ancora Giorgia Meloni.