Grande Fratello: eliminato Paolo, Massimiliano vola in finale

Grande fratello: Giuseppe manda Massimiliano in finale e ‘butta’ fuori il povero macellaio Paolo Masella, tra i favoriti per la vittoria

A una settimana dalla finale, i ‘giochi’ si fanno duri nella casa del Grande fratello. tanto che ieri, nel gito di mezz’ora, si è ritrovato buttato fuori di casa senza preavviso Paola Masella, ‘il macellaio’, un ragazzone buono (quasi troppo al punto di passare per ‘pesante’) e molto educato (anche se un po’ soporifero, secondo il web) che nella casa del Gf ha trovato l’amore con la fotografa Letizia Petris. Così, a sorpresa, è uscito, quando quasi tutti lo davano tra i finalisti e, anzi, come possibile vincitore al posto della più probabile Beatrice Luzzi. È successo durante la puntata di ieri, 18 marzo, poco dopo la ‘normale’ eliminazione di Anita Olivieri, uscita per cui in rete hanno gioito in moltissimi, visto che la ragazza risultava veramente antipatica ai più. Anche perchè non ha mai smesso di circolare la voce che fosse raccomandata per una conoscenza con uno degli autori del Gf. Ah, e alla fine il suo nuovo amore Alessio Falsone non l’ha mica seguita come aveva annunciato a mari e monti e come era super intenzionato a fare giovedì scorso, quando il Gf aveva fatto credere loro che la ragazza fosse stata già eliminata. Ci avrà ripensato, forse il dimezzamento del cachet non vale una settimana di lontananza, deve aver pensato.

60 SECONDI DI TEMPO PER FARE UN NOME

L’eliminazione di Paolo è stata la seconda eliminazione della serata, avvenuta appunto a sorpresa e con un televoto ‘lampo’. Ecco come sono andate le cose: i concorrenti sono stati fatti votare per decidere chi fosse il terzo finalista. Ciascuno doveva fare un nome dell’inquilino che avrebbe voluto vedere in finale. Vota tu che voto anche io, i due più votati sono risultati Giuseppe Garibaldi (che si è autovotato ed è la seconda volta) e Paolo Masella, due inquilini della prima ora (e qui si è aperto un caso Greta, perchè il ‘suo’ Sergio non ha fatto il suo nome per la finale, ma quello di Massimiliano, facendola restare un po’ di sasso). A quel punto, il conduttore Alfonso Signorini annuncia il trabocchetto: hanno 60 secondi di tempo per decidere un terzo concorrente da “trascinare” con loro al televoto. Potrebbero condannarlo all’eliminazione, oppure offrirgli la finale: sì, perchè il più votato dei tre diventava automaticamente terzo finalista (dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin), il meno votato invece doveva lasciare immediatamente la casa.

Giuseppe ha subito proposto il nome di Letizia. Paolo è apparso subito molto titubante: “Non voglio certamente nominare Letizia, non voglio metterla a rischio di uscire a una settimana dalla finale”. Giuseppe allora ha cominciato a pensare a qualcun altro dei ‘veterani’. I secondi, intanto, scorrevano veloci. “Sbrigatevi perchè se non decidete deciderà il Grande fratello”. Paolo in realtà è apparso molto dubbioso “Io non vorrei dire nessuno”. Poi Giuseppe fa il nome di Massimiliano Varrese. E alla fine Paolo si accoda. “Ma sì, va bene“.

L’ERRORE DI GIUSEPPE: “PORTIAMO UN VETERANO”

“Abbiamo pensato a lui perchè è un nome della prima ora, è un veterano come noi, è più giusto così, è una sfida più giusta”. Sarà. Ma l’errore che hanno fatto è evidente a tutti. A partire da Fiordaliso che dallo studio scuote la testa a più riprese. E lo stesso Signorini gli chiede perchè hanno fatto così, facendo notare che ci si sarebbe aspettati che la scelta cadesse su un concorrente meno datato, entrato da poco e quindi meno ‘forte’. “Siete pazzi“, dice Massimiliano. “Non me l’aspettavo”, dicono quasi tutti gli inquilini. Beatrice commenta che finalmente si capirà se Massimiliano all’esterno è forte o no. E lo è eccome: il televoto di una ventina di minuti decreta lui come terzo finalista e condanna Paolo, risultato il meno votato dei tre, a uscire seduta stante. Gelo nella casa, lo stupore è grande. Varrese al settimo cielo, per l’entrata in finale ma ancor più per la rassicurazione di piacere molto all’esterno, evidentemente. Lì per lì commenta “Ero convinto di uscire”, ma chissà se è vero.

IL MOMENTO DEL VERDETTO

Dopo l’annuncio che Varrese è terzo finalista, le facce di Giuseppe e di Paolo diventano tese. Uno dei due deve uscire. Letizia non risponde su chi potrebbe essere. Beatrice è sincera: “Esce Paolo”. Perchè?, le chiede Signorini. “Forse perchè ha fatto un percorso più lineare, meno movimentato e quindi forse meno interessante”. Tutto vero. E infatti Paolo è eliminato. Molti sono stupiti. Ma il gioco è gioco. Giuseppe? È apparso rammaricato, ma non troppo. Difficile immaginare una scelta fatta per leggerezza e non per calcolo. Probabilmente credeva di levarsi di mezzo un concorrente ingombrante come Massimiliano (ma aveva fatto male i conti col gradimento del ‘guru’ nel pubblico a casa). Ma alla fine a uscire è stato Paolo (che sarebbe stato comunque in lizza per la vittoria). “Siete stupiti? Decide il pubblico, mettetevelo in testa“, ha suonato la sveglia Signorini. Quella di Giuseppe è stata solo una scelta avventata? Conoscendo il tipo, potrebbe pure essere. Ma il web non ci crede, a maggior ragione viste le scelte di auto-votarsi per andare avanti candidamente dichiarate. Del resto, sul web anche l’eliminazione di Paolo provoca esultanza, al grido di “abbiamo fatto fuori il moralizzatore”.

ANCORA SEI CONCORRENTI DA ELIMINARE

Dopo l’uscita di Paolo (e gli eterni abbracci con Letizia, dispiaciuta che “non possa vincere”), scattano le nuove nomination: al televoto finiscono Simona Tagli (molto sostenuta fuori perchè alleata a Beatrice), Alessio Falsone e Federico Massaro. Chi uscirà? Ma soprattutto, come farà il Grande fratello a fare piazza pulita di concorrenti prima dellafinale di lunedì? Alla finalissima accedono in 5. I primi tre nomi ci sono già: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Ne mancano due. Che vanno scelti tra: Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Perla Vatiero, Greta Rossetti, Sergio D’Amico, Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli. Insomma, i concorrenti in gara sono ancora otto. Uno esce col televoto già in corso, due vanno in finale e altri cinque torneranno a casa nella ‘canerficina’ che il Grande fratello dovrà mettere in moto nella prossima puntata di giovedì 21 marzo.

