Fuori il video di “Only Fans” l’inedito di Leone11

Disponibile online su YouTube il video di “Only Fans” l’inedito di Leone11, già in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali

«Ho scritto “Only Fans” con l’intenzione di affrontare, in modo comico, un problema sociale contemporaneo – racconta Leone11 – questa canzone segue il successo di “Stagisti in salsa soia” dove ho cercato di comunicare un messaggio attraverso la musica popolare. Nel brano, esploro come i nuovi social media, più audaci, possano influenzare le dinamiche nelle relazioni. Non prendo una posizione specifica sulla sfida riguardo Only Fans tra uomini e donne, ma metto in luce gli aspetti comici della situazione.»

“Only Fans” è una canzone con un grande potenziale radiofonico ed è pensata per essere accessibile a tutti.

Qui il video: https://youtu.be/OIqQtv8_jjo

Il video, regia di Errico D’Andrea, DOP Thomas Bartoluccio, è un vero capolavoro, frutto del talento del team di lavoro dell’artista. “In questo lavoro, abbiamo davvero superato noi stessi, producendo il video più bello del nostro percorso. Vorrei concludere – aggiunge Leone11 – ringraziando tutti e di cuore l’attrice Stella Pecollo per la sua incredibile interpretazione, che ha dato un tocco speciale a questo progetto.”

Leone11, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Inizia a suonare nei principali locali della sua città e partecipa al Tour Music Fest, come interprete, portando un brano di James Arthur. Dopo aver partecipato ad un weekend formativo al CET Centro Europeo Toscolano di Mogol, scrive le sue prime canzoni e inizia a lavorarci con Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile 2020 anticipato dal videoclip che in meno di due mesi supera 160.000 visualizzazioni su YouTube, seguito il 23 giugno da “Sabbia Bianca, Cuore e Birra” e il 4 dicembre da “Il discorso del Capitano”. Nel 2021 pubblica “Lettera al Figlio”, “Sentimi” e “Cosa ballo a fare“. Nella primavera dello stesso anno arriva in finale al Premio Lucio Dalla, suona live in diverse piazze tra cui due grandi eventi in Svizzera e uno a Pordenone. Per quella estate arriva il singolo “Stagisti in salsa soia”. Nel 2022 esce “Semplicemente”. A giugno 2023 pubblica “Broadway dei poveri” e continua a lavorare a nuovi brani. Ora è la volta di “Only Fans” con nel video la partecipazione dell’attrice Stella Pecollo.