Elezioni in Russia: la premier Meloni smentisce crisi con Salvini

Elezioni in Russia, le precisazioni della premier Meloni dopo le frasi di Salvini: “La posizione del governo è chiara, il centrodestra è coeso”

“La posizione del governo è molto chiara, il centro destra è una maggioranza molto coesa, come si dimostra nell’unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo. Quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo con la velocità con cui lo abbiamo fatto, e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa”. Lo dice la premier Giorgia Meloni nell’anticipazione dell’intervista ad Agorà che va in onda questa mattina alle ore 8.30.

Ieri, nel post voto in Russia, che ha visto la vittoria schiacciante di Vladimir Putin, ha fatto molto discutere la frase di Matteo Salvini che suonava come una sorta di elogio: “Han votato e ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre ragione, ovunque voti”. Lo stesso partito di Salvini è stato costretto a prendere le distanze dal suo leader: “In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo per la fine della guerra ed il ritorno alla pace. Con una guerra in corso non c’è niente da festeggiare” si legge nella nota della Lega.

Meloni aggiunge: “Io credo che il punto sia sempre questo- aggiunge-: cioè non conta quanto il campo sia largo, ma conta quanto quel campo sia coeso e compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all’estero. E l’Italia con la maggioranza di centrodestra chiaramente questo lo sta facendo”.