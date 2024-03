Damien McFly torna con il nuovo singolo “Who you are”

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Who you are” (Jambotree Music) il nuovo singolo del cantautore padovano Damien McFly

Come racconta Damien il singolo era nato nell’aprile del 2022, ma era rimasto nel cassetto perché considerato troppo rock rispetto alle produzioni precedenti, ma: “nel viaggio di ritorno in traghetto da Vlieland, un’isola Olandese in cui mi trovo spesso a suonare, mi ritorna in mente la melodia di questo pezzo e in un’ora ho scritto tutto il testo You can change by making peace with who you are. Gli ultimi sono stati anni di grande analisi della mia personalità e del mio modo di relazionarmi agli altri. Ho iniziato a creare una mia scala di valori e priorità, cosa che mi ha portato ad un maggiore benessere morale e mentale. Quest’anno festeggio i 10 anni di carriera, un numero che porta con sé il fatto di accettare di essere diventati grandi per davvero, consci e maturi”.

BIOGRAFIA

Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 700 concerti in 15 stati.

Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival.

“I Can’t Reply” , New Start” e il nuovo singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da prestigiose testate (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche da Rai Radio 1 e BBC Scotland. Sempre nello stesso anno vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”.

Il 29 Giugno esce il singolo “On Our Own” in anteprima su Billboard Italia, mentre nel 2021 “Underneath my skin” viene recensito dal blog inglese Clashmusic.com.

Nel frattempo il nuovo singolo “No Connection” viene inserito in rotazione nella New Zone su MTV MUSIC Italia.

Tra il 2021 e 2022 assieme ad Alessandro De Crescenzo, arrangia i brani “Chimica” e “Psyco” di Cesare Cremonini, produce l’album “50-30” di Nek co-scrivendo i singoli La Teoria del Caos e Money Honey.

Nel 2022 Damien partecipa al SXSW ad Austin (TX) e dopo due tour europei esce il nuovo album “Frames” che conta già più di 800k streaming tra le diverse piattaforme.

Il 2023 segna i 10 anni di carriera dell’artista, che ha all’attivo più di 13 milioni di streaming tra le varie piattaforme.