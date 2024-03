Bontà e salute: un viaggio nell’Apple Pairing Val Venosta

Dalla collaborazione con la nutrizionista Chiara Manzi nasce “ Apple Pairing ” : le mele, con le loro proprietà uniche, potenziano i benefici degli ingredienti che le accompagnano

Il costante lavoro di ricerca e sviluppo svolto con passione da Mela Val Venosta, dà vita ad un progetto che si pone l’ambizioso obiettivo di ideare piatti benefici per la nostra salute.

E lo fa grazie all’incontro tra scienza della nutrizione e arte culinaria. Dalla collaborazione con la nutrizionista Chiara Manzi nasce “Apple Pairing”, il cui focus risiede in un concetto semplice ma non scontato: le mele, con le loro proprietà uniche, possono potenziare i benefici degli ingredienti che le accompagnano!

Un tripudio di nutrienti salutari, oltre che di gusto, che sono in grado di trasformare i cibi che più amiamo e che portiamo a tavola ogni giorno in alleati indispensabili per la nostra longevità.

Dai piatti dolci e salati, per arrivare a infusi e bevande, le ricette elaborate con Chiara Manzi, realizzabili con i frutti dei meleti venostani, sono capaci di promuovere benessere e salute.

Un viaggio “dalla buccia fino alla polpa”, alla scoperta delle mille sfumature di ogni singola mela, iniziato diversi anni fa da un minuzioso studio dei frutti della Valle svolto con una scienziata sensoriale, grazie alla quale ogni varietà è stata descritta in termini di profumo, sapore e tessitura.

È stata così svelata tutta la ricchezza e la complessità di sapori di queste bontà alpine: una diversificazione aromatica così ampia che arriva a toccare quota 300, avvicinando le mele al pregiato mondo dei vini.

Ed ecco che conoscere nel dettaglio la “carta d’identità” di ogni singolo frutto, aveva permesso di trovare quegli abbinamenti culinari che più gli si addicevano. Da oggi, i nuovi abbinamenti non sono più semplicemente solo buoni per il palato, ma anche veri toccasana per il benessere!

In collaborazione con la dott.ssa Manzi, sono state create sei ricette ad hoc a base di Mele Val Venosta, che mostrano, da un lato, come l’abbinamento tra una mela ed un altro ingrediente sia in grado di potenziare una data proprietà nutrizionale benefica e, dall’altro, come una semplice mela permetta di sostituire altri ingredienti meno salutari, senza penalizzare in alcun modo il gusto finale del piatto.

È stata sviluppata una brochure dedicata ad Apple Pairing, disponibile sia in formato cartaceo che online sulla pagina web www.vip.coop/applepairing, dove è possibile conoscere la storia del progetto e scoprire le sei ricette ideate con Chiara Manzi.