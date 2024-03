Anima online con “A un passo dalle nuvole”

“A un passo dalle nuvole” è il secondo, dopo “Camp Nou”, di una serie di brani che potrebbero portare a qualcosa di più grande il nuovo progetto musicale di Anima

Anima è il nome d’arte di Stefano Gentili, un giovane cantautore romano che però ha già diverse pubblicazioni alle spalle. Cresce con il padre che non rinuncia mai a mettere un disco di Lucio Battisti, così sviluppa una forte passione per il cantautorato italiano.

A 15 anni scrive poesie per via del suo forte bisogno di creare qualcosa dalle proprie idee e emozioni. All’età di 17 anni varca per la prima volta la soglia di uno studio di registrazione e incide il suo primo brano come regalo per la propria ragazza e da lì nasce qualcosa; le ragazze passano ma la musica resta.

L’artista, nella fase iniziale della sua carriera sperimenta vari generi iniziando dal Rap, passando per la Trap fino ad arrivare al Pop, genere in cui cantando, capisce di potersi esprimere al meglio delle proprie capacità.

La sua prima pubblicazione ufficiale risale al 2016 anno in cui collabora con l’artista romano “Astol” alla realizzazione di un EP di tre brani “la mia preferita” che gli fanno avere un ottimo riscontro dal pubblico.

Nel 2022 pubblica il suo primo album “Photogallery” che oggi conta circa 1 milione di ascolti e ottiene ottimi riscontri da stampa e digital stores tanto che i suoi brani finiscono in molte playlist editoriali di Spotify.

Anima è un artista sincero con se stesso, con gli altri e con la propria musica.

È un cantautore moderno, immerso nel suo immaginario ricco di metafore accompagnate da sonorità pop/rap/r&b.

Dopo “Camp Nou”, Anima torna con il nuovo singolo “A un passo dalle nuvole” disponibile in tutti i Digital Stores e Youtube.

Questa canzone racconta una storia emotiva e complessa che l’artista ha vissuto in passato. Fin dalle prime frasi la forza delle metafore di Anima, caratteristica che spesso ne caratterizza i brani, la fa da padrone. Paragoni calcistici immediati dalla “punizione di Beckham” al coro “You’ll never walk alone” dei tifosi del Liverpool, ci proiettano all’interno del suo immaginario facendoci entrare in una dimensione ultra romantica.

Il brano è un crescendo e le emozioni profonde e complesse sono ben rappresentate da immagini come nocche rotte per i pugni, senso di vuoto e perdita della ragione. Anima ancora una volta ci permette di entrare a piedi pari nel suo immaginario facendoci camminare per le vie di Roma passando “tra i graffiti di zona” in cui la sua lei le ha giurato amore eterno. Quando l’artista canta “e lo sa tutta Roma che c’ho pianto pe un inverno” emergono alla luce la disperazione e il dolore che questo ha provato all’interno di questa relazione.

Nella seconda strofa, decisamente più ritmata, Anima descrive minuziosamente dettagli del rapporto che aveva con questa ragazza scendendo nella propria intimità aprendosi totalmente al suo pubblico. Qui emerge un senso di rassegnazione rispetto alla conclusione della relazione.

Il ritornello “A un passo dalle nuvole,” sembra suggerire che l’artista era molto vicino a un momento di felicità o realizzazione, ma ora quel momento è sfuggito. La canzone riflette il desiderio di non essere dimenticato, di non essere solo e di affrontare il dolore di una separazione.

Nel complesso, l’artista vuole trasmettere una gamma di emozioni, tra cui l’amore, la perdita, il rimpianto e la lotta interiore, creando una canzone ultra sincera è davvero coinvolgente che tocca il cuore degli ascoltatori.

“A un passo dalle nuvole” è il secondo, dopo “Camp Nou”, di una serie di brani che potrebbero portare a qualcosa di più grande. Il nuovo progetto musicale di Anima è affiliato all’etichetta Saintcross Music Group, distribuito da Ada Music Italy.