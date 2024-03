“Tic Tac” è il nuovo singolo di HER|MESS

In rotazione radiofonica “TIC TAC”, il nuovo singolo di HER|MESS disponibile online sulle piattaforme di streaming digitale

“Tic Tac” è un brano che nasce nel mese di marzo con l’obiettivo di affrontare una delle tematiche più delicate che affligge la nostra società, la triste realtà delle ragazze che, giorno dopo giorno, sono vittime di abusi, maltrattamenti, degradazioni e, in alcuni casi, persino di violenza letale perpetrata da coloro che dovrebbero essere fonte di amore e protezione. Viste le proporzioni allarmanti di questi episodi, “Tic Tac” emerge come un grido di consapevolezza, un tentativo di mettere in luce una realtà che troppo spesso preferiamo ignorare. Il titolo stesso suggerisce un conto alla rovescia, un’urgenza di agire prima che il tempo si esaurisca. Questo brano vuole esplorare l’ottica di chi compie gesti così atroci. “Tic Tac” è un invito a riflettere su come l’empatia e l’ascolto reciproco possano essere la chiave per rompere il ciclo di violenza.

Spiega l’artista a proposito del brano: “da cantautore, sento la necessità e il dovere di narrare la vita di tutti i giorni e i fatti di cronaca che accadono. Questo argomento mi colpisce particolarmente e contribuire, anche nel mio piccolo, a questa lotta mi sembra giusto e imprescindibile.”

Biografia

Hermes Giordano Leandri, nome d’arte di HER|MESS (il suo disastro), è un giovane cantautore di 25 anni originario di Marino. Nato da madre cubana e padre italiano, fin da bambino ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica dilettandosi tra le note di un pianoforte.

Dopo aver scritto canzoni per diversi anni come autore per cantanti sia affermati che emergenti, ha deciso di dare voce alla sua musica personale, mettendo da parte il ruolo di autore per terzi e permettendo alla sua voce e alla sua vena artistica di esprimersi appieno.

HER|MESS ha anche partecipato a vari concorsi musicali a livello pianistico, tra cui il “V concorso nazionale Musica e Cinema”, dove ha ottenuto vari premi sia individualmente che con l’orchestra giovanile Giacomo Carissimi.

Nel 2018 ha partecipato al suo primo concorso come cantautore, il Tour Music Fest, dove ha avuto l’opportunità di avere un’esperienza formativa unica grazie alla presenza di Mogol nella commissione artistica. I consigli e i suggerimenti di Mogol sono diventati una preziosa parte del suo bagaglio artistico.

Nel 2019, HER|MESS ha partecipato ad Area Sanremo e nel 2021 giunge fino alla finale del Premio Internazionale Je so Pazzo. Durante questo periodo, ha anche iniziato a lavorare come autore, collaborando inizialmente con Stefano Borzi e successivamente con altri artisti nel panorama musicale.

Un passo cruciale nella sua crescita artistica è stato l’incontro con il rinomato Vocal Coach David Pironaci, che ha contribuito e sta contribuendo in modo significativo alla tecnica vocale dell’artista e alla sua evoluzione artistica. Un altro momento importante della sua carriera è stato l’incontro con il produttore Alberto Lattanzi, noto come Latta. Insieme, hanno lavorato per combinare uno stile più cantautorale con ritmi dance e influenze sonore internazionali, creando così un suono unico.

Dopo aver debuttato live con il suo primo singolo a ottobre 2023, “Tic Tac” è il nuovo singolo.