Supersex: come vedere la serie su Rocco Siffredi dall’estero

Lo scorso 6 marzo 2024 è stata lanciata una serie tv che racconta la storia, le passioni, i dubbi e i dolori di una delle icone del cinema hard. Stiamo parlando, ovviamente, di Rocco Siffredi che viene “messo a nudo” in Supersex, uno show distribuito da Netflix e pronto a far discutere tutto il mondo.

Da Rocco Tano a Rocco Siffredi, la turbolenta ascesa di una star dell’hard

Supersex è il racconto dell’evoluzione e dei demoni che un giovane ragazzo ha dovuto affrontare per trasformarsi in un’icona mondiale del cinema hard. La narrazione descrive anche il cambiamento della società e del mutato rapporto che il mondo ha con sesso, eros e pornografia.

In questo viaggio di sette episodi, ideati dalla creatività di Francesca Manieri e con la regia di quest’ultima insieme a Francesco Carrozzini e Matteo Rovere, si raccontano i momenti e le persone chiave della vita di Rocco Siffredi. Le vicissitudini legate ai rapporti familiari, amicizie controverse, pregiudizi e dubbi di un ragazzo diventato ormai uomo e icona.

Le figure principali di questa storia sono, oltre al protagonista Rocco, Tommaso (“fratello maggiore” di Rocco) e Lucia (la donna di Tommaso), interpretate rispettivamente dagli attori romani Alessandro Borghi , Adriano Giannini e Jasmine Trinca.

Come vedere Supersex dall’estero?

Chi si trova all’estero e non volesse perdersi questa affascinante serie tv potrà collegarsi al catalogo di Netflix Italia attraverso una Virtual Private Network, meglio nota come VPN. Queste reti virtuali non solo consentono di navigare in maggiore sicurezza, ma anche di superare le limitazioni geografiche imposte dal fornitore del servizio, offrendo all’utente, di fatto, un ventaglio di scelta tra serie tv e film ancora più ampio.

Per una maggiore qualità di navigazione, e per la massima sicurezza, è consigliabile valutare la sottoscrizione a servizi VPN a pagamento (i migliori in circolazione), piuttosto che sfruttare un servizio gratuito.

In conclusione, “Supersex” è una serie che racconta la vita e la carriera di Rocco Siffredi, uno dei più famosi attori hard al mondo. La visione di questa serie, tuttavia, potrebbe essere limitata per coloro che si trovano fuori dall’Italia, ma tramite l’utilizzo di una vpn sarà accessibile anche fuori dal Bel Paese.