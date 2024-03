Loop si occupa di migliorare le performance online delle aziende, attraverso servizi mirati di Digital Strategy, Advertisting e Marketing Automation

Secondo i dati dell’Osservatorio sulla Digital Innovation del Politecnico di Milano, è previsto che gli investimenti in digitale in Italia aumentino dell’1,9% nel 2024 . Questo dato conferma il trend positivo registrato nello scorso anno a livello globale, soprattutto per quanto riguarda la spesa per la pubblicità digitale. Nel contesto attuale, caratterizzato da crescente instabilità e incertezza, il mondo digitale si sta adattando a una prospettiva senza precedenti. Questa transizione è guidata da fattori esterni, cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e avanzamenti tecnologici, che rendono sempre più cruciale il perfezionamento delle capacità di analisi dei dati e lo sviluppo di strategie efficaci per connettersi con i consumatori e migliorare la posizione dei brand. Più della metà degli esperti di marketing (il 57%) è d’accordo sul fatto che l’innovazione sia necessaria per ottenere un vantaggio competitivo e, per questa ragione, dovrà essere uno degli obiettivi principali per i brand che mirano a crescere. Gli investimenti futuri, in particolare, dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla personalizzazione dei contenuti, come suggerito anche da una ricerca di McKinsey & Company , che lo considera il modo migliore per raggiungere clienti e utenti specifici. Infatti, il 71% dei consumatori si aspetta interazioni personalizzate da parte delle aziende.

È proprio questo il contesto in cui si inserisce Loop ( loopsrl.agency ), agenzia di Performance Marketing guidata da Francesco Agostinis, Meta ads Expert, docente e consulente, Lorenzo Tombari, Head of Strategy, docente e consulente, e Simone Magazzù, Head of Marketing Automation, docente e consulente. Loop si occupa di migliorare le performance online delle aziende, in termini di ritorno sull’investimento pubblicitario, attraverso servizi mirati di Digital Strategy, Advertisting (gestione di Meta Ads, Google Ads e TikTok Ads) e Marketing Automation.

Loop, è arrivata a sfiorare i 2 milioni di fatturato nel 2023, con una crescita del 230% negli ultimi 3 anni. Tra gli obiettivi realizzati negli ultimi 12 mesi l’azienda ha rafforzato e ampliato i team Email Marketing Automation, Data Analytics & Tracking e il team Creativo interno (tra i primi in Italia ad essere completamente focalizzato sul performance marketing) e sono stati implementati ulteriori percorsi di consulenza per aziende ad alto potenziale di crescita. Loop ha inoltre fatto il suo ingresso nel mondo degli investimenti in startup, contribuendo alla crescita di realtà di successo come Fler, brand dedicato alla depilazione e al benessere, Moonstone, VC focalizzato nel supportare la crescita di startup che hanno un forte impatto a livello internazionale e molti altri. Infine, Loop ha creato e lanciato negli ultimi anni corsi e percorsi di formazione, come Facebook Ads Pro, il corso più completo e avanzato in Italia a tema Meta Advertising che conta diverse migliaia di studenti iscritti, Advertising Start, un corso introduttivo completo sull’advertising online e Performance School, la prima e più avanzata scuola in Italia a tema performance Marketing, con una formula di membership capace di formare centinaia di persone ogni mese attraverso lezioni avanzate, tutoring e mentoring costante degli studenti dal vivo e webinar tematici.

Loop è inoltre partner certificata di grandi aziende e piattaforme di advertising e Chat Marketing, come Meta, Google, Tik Tok, Klaviyo e ManyChat, ed annovera nel proprio portfolio clienti con realtà del calibro di Luisaviaroma, Alessi, Casa Italia, Fanatics Italia, Koala Babycare, Fler, Utravel e Label Rose.

“Siamo un’azienda particolare, focalizzata totalmente sul portare i risultati richiesti dai clienti che scegliamo di seguire. La nostra ambizione è quella di supportare le aziende migliori e più ambiziose nel fare il salto di qualità a livello di performance che sempre più spesso si attendono, senza successo, dalle agenzie. Avendo a disposizione una fucina di talenti senior e competenti, oltre a procedure e flussi efficienti, grazie ad un’esperienza ormai comprovata sui mercati internazionali riusciamo davvero a dare un valore aggiunto alle aziende che si affidano al nostro supporto a livello tecnico, di gestione e consulenza che si basa su una estrema proattività. Lavoriamo con clienti di caratura internazionale ormai da molti anni e questo ci permette di offrire competenze multidisciplinari avanzate su tutti i canali di advertising principali, con uno sguardo importante al valore dell’investimento e non solo al suo volume.” afferma Francesco Agostinis, Managing Partner e Co-founder di Loop.

La performance è la chiave

Loop fornisce una vasta gamma di servizi personalizzati basati sull’analisi dettagliata dei dati. Le strategie di performance marketing si concentrano su quattro aree principali: la Digital Strategy, che sviluppa delle azioni digitali multicanale incentrate sui clienti, con il purpose di far compiere azioni specifiche e mirate agli utenti e trasformando gli obiettivi in KPI strategici dopo uno studio approfondito del business, del mercato e del target. Le Meta Ads ottimizzano le performance su Facebook e Instagram per gli e-commerce, aumentando traffico e vendite, mentre massimizzano l’efficienza del budget. Le Google Ads sfruttano il vasto network di Google per raggiungere potenziali clienti, con un piano su misura che parte dall’audit fino all’implementazione. La Marketing Automation, infine, mette in evidenza l’importanza dell’email marketing per l’acquisizione e il mantenimento dei clienti, con una strategia personalizzata che utilizza flussi email automatici e analisi dei risultati.

Gli obiettivi futuri

Nel 2024 l’obiettivo di Loop è quello di rafforzare la sua presenza sul mercato, continuando la collaborazione con i clienti attuali e, parallelamente, proseguendo con gli investimenti sulla crescita propria e delle startup. Inoltre, è previsto il rafforzamento della parte formativa, dedicata non solo ai tecnici ma anche a imprenditori e Digital strategist. Infine, la parte consulenziale sarà ampliata, così da rendere disponibile la qualità delle competenze di Loop anche a brand con team interni preparati che, però, vogliono avere una visione più avanzata e completa di tutto ciò che è il performance marketing.