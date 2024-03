Raphaël Sanchez nominato Presidente di Generix Group

Raphaël Sanchez subentra ad Aïda Collette-Sène in qualità di Presidente di Generix e continua a perseguire gli obiettivi di crescita e innovazione in cloud (SaaS)

In un mercato guidato, tra le tante rivoluzioni, anche da quella dell’intelligenza artificiale, Generix Group intende affermare da un lato la propria posizione di leader globale come software vendor di soluzioni in cloud (SaaS) e, dall’altro, l’ambizione di consentire alle aziende di ogni dimensione di digitalizzare i processi della supply chain e della finanza e l’integrazione tra clienti e fornitori, ponendo i dati al centro della gestione dei flussi.

Raphaël Sanchez, Chief Revenue Officer del Gruppo da aprile 2023, subentra ad Aïda Collette-Sène, che conserva la carica di azionista della società. “Aïda Collette-Sène, con la sua attività dal 2018, e in particolare da quando è diventata Presidente nel 2022, ha fornito a Generix le risorse umane e finanziarie necessarie per la trasformazione e lo sviluppo internazionale. Ora che le basi della trasformazione sono poste, è possibile avviare la fase di accelerazione in cloud (SaaS). Ringraziamo Aïda per il suo prezioso contributo al successo dell’azienda negli ultimi anni. Siamo certi che Raphaël Sanchez saprà offrire la visione strategica e la leadership necessarie per il successo dell’azienda nella sua nuova fase di crescita e innovazione”, sottolineano Montefiore Investment e Pléiade Investissement, azionisti di Generix Group, insieme al consiglio di amministrazione.

Il nuovo Presidente, coadiuvato dal Comitato Esecutivo e da tutti i collaboratori e partner, guiderà questa nuova fase di sviluppo, che vede il cloud e l’IA al centro delle applicazioni e tecnologie digitali, con un goto-market volto a facilitare la transizione dei clienti attuali e futuri verso il cloud (SaaS) e un’esperienza cliente personalizzata lungo tutta la catena del valore.