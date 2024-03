Previsioni meteo 18 marzo 2024: pioviggini al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 marzo 2024: tempo in prevalenza stabile ma con infiltrazioni umide che porteranno pioviggini al Centro-Nord

Condizioni meteo ancora stabili in Italia ma con correnti umide che porteranno un generale incremento della nuvolosità da Nord a Sud. Nella giornata di oggi avremo anche la possibilità anche di locali pioviggini sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. In questo inizio di settimana l’Italia sarà interessata da una saccatura depressionaria collegata ad una massa d’aria più fredda presente sull’Europa orientale. Condizioni meteo che si faranno nuovamente instabili con piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Evoluzione meteo sul lungo periodo che resta molto incerta con diverse grandi figure bariche che si muovono sullo scacchiere europeo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di deboli piogge su tutti i settori. In serata tempo instabile specie al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1700-1800 metri sulle Alpi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio deboli piogge possibili su zone interne e settori adriatici, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse sulle stesse zone. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .