“Non ti voglio più” dei Not Too Shabby ha anche un videoclip

Disponibile online anche su YouTube il videoclip ufficiale del nuovo singolo dei Not Too Shabby, band pugliese nata nell’estate 2022

Dopo l’anteprima su Rockon è ora disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale del nuovo singolo dei Not Too Shabby, band pugliese nata nell’estate 2022. “Non ti voglio più” è il primo brano pubblicato con Adesiva Discografica e segna l’inizio della collaborazione con l’etichetta. Con il suo sound pop-rock elettronico, questo pezzo ti trascina in un mondo fresco e audace attraverso la spontaneità e l’impulsività, tipica dei ragazzi, con cui viene trattato il tema dell’amore tormentato. In contrasto alla voce stufa ed esasperata delle strofe, fin dai primi secondi, i Not Too Shabby esprimono attraverso i loro suoni la voglia di mettere un punto fermo a questo amore ormai finito. L’esplosione dell’inciso descrive, in maniera allegorica, le sensazione e gli stati d’animo di chi è bloccato in un loop dal quale non riesce più ad uscire.

“Quando ti assilla con le sue paranoie, urla che ti odia, ma torna sempre da te.”

BIO:

I Not Too Shabby sono una band emergente pugliese, dalle sonorità pop/rock elettronico. Il loro nome proviene da uno slang americano che sta a significare “non male/niente male”. Il loro progetto nasce nell’estate del 2022 con la semplice aspirazione di fare musica per divertirsi e imparare l’uno dall’altro, in un contesto comunque professionale come quello del conservatorio. Si può dire che galeotto fu il Conservatorio di Monopoli, che permise alla band di esordire e muovere i primi passi verso l’esterno.

Nonostante abbia avuto un solo anno di attività, la band è riuscita comunque a totalizzare i suoi primi successi esibendosi per diversi contest musicali, su palchi fuori dalla Puglia come: Roma, Napoli e Frosinone. Ovviamente, però, la Puglia gli ha permesso di crescere e di creare i suoi primi contatti con l’ambiente musicale locale. Ognuno dei quattro musicisti proviene da un background musicale molto diverso e questa è una fortuna perché permette ad ognuno di loro di conferire alla band sonorità e sfumature sempre differenti. Il loro repertorio è vasto e abbraccia tutto quel filone di brani che hanno tracciato un solco importante nella storia della musica, rivisitati ed eseguiti con delle sonorità fresche e moderne, date dall’aggiunta degli strumenti elettronici. A Marzo 2023 hanno pubblicato il loro primo singolo “Tutti Parlano” con il quale si sono esibiti allo stadio San Nicola di Bari in occasione di un importante evento calcistico. A questa pubblicazione ne seguiranno molte altre nel corso del prossimo anno, con produzioni inedite anche in inglese. La formazione è composta da Davide Dibello (tastiere), Edoardo Silvestri (chitarra) e Domenico Lombardi (voce), tutti studenti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, ed infine Leonardo Natuzzi (batteria), attualmente studente di percussioni presso il Conservatorio Niccolò Piccini di Bari.