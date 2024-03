MOL Chemical Tankers acquisisce Fairfield Chemical Carriers

Via libera delle autorità competenti ai sensi del diritto della concorrenza: MOL Chemical Tankers ha completato l’acquisizione di Fairfield Chemical Carriers

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. ha annunciato che la sua consociata interamente controllata, l’operatore di chimichiere MOL Chemical Tankers Pte. Ltd., ha completato l’acquisizione di tutte le azioni di Fairfield Chemical Carriers Pte. Ltd. L’acquisizione si basa su un accordo di trasferimento di azioni firmato a fine settembre 2023 e ha ottenuto l’approvazione delle autorità competenti ai sensi del diritto della concorrenza. Il prezzo di acquisizione delle azioni sarà di circa 400 milioni di dollari. Il Gruppo MOL ritiene il settore delle chimichiere come un settore di business in cui prevede una crescita, come indicato nel suo piano di gestione del gruppo “BLUE ACTION 2035”, e intende investire in modo proattivo in questo campo.

Attraverso questa acquisizione, MOLCT integrerà la sua flotta di 81 chimichiere con serbatoi in acciaio inossidabile con le 36 navi FCC, rendendola una delle più grandi flotte di questo tipo al mondo. Rafforzerà il proprio business altamente specializzato utilizzando chimichiere multi-segregate con serbatoi in acciaio inox, che è uno dei punti di forza dell’azienda.

MOL Chemical Tankers gestisce 81 navi chimiche sulle rotte di tutto il mondo. La maggior parte della flotta, dotata di cisterne di carico in acciaio inossidabile, è impegnata nel trasporto di un’ampia varietà di prodotti chimici liquidi, oli animali e vegetali e lubrificanti. Con circa 360 dirigenti e dipendenti, l’azienda ha un totale di 11 uffici, a Singapore (la sua sede centrale), Tokyo, Copenaghen, Londra, Rotterdam, Houston, Stanford, Bogotà, Dubai, Busan e Shanghai.

Fairfield Chemical Carriers Group, di proprietà di Fairfield-Maxwell Ltd., ha 36 navi in tutto il mondo. L’intera flotta gestita è dotata di serbatoi in acciaio inossidabile ed è in grado di trasportare un’ampia varietà di carichi. L’azienda ha circa 65 dirigenti e dipendenti e opera dalla sua sede centrale a Singapore, nonché dagli uffici di Wilton, Connecticut, USA, Durban, Rotterdam e Tokyo.