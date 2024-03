Lunetta Savino e Amedeo Minghi a “La volta buona” su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 si apre una nuova settimana con “La Volta Buona”. Tra gli ospiti Lunetta Savino, Amedeo Minghi, La Sad

Nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e la sua “La Volta Buona”, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo in diretta alle 14.00 su Rai 1. Tanti ospiti, interviste curiose e momenti amarcord, per due ore di diretta ricca di notizie e dibattiti legati anche all’attualità del momento.

La settimana si apre lunedì 18 marzo con Lunetta Savino, impegnata nella seconda stagione di “Studio Battaglia”, in onda su Rai 1 dal 19 marzo. A seguire, l’attrice de “Il paradiso delle signore” Nicoletta Di Bisceglie sarà la protagonista del gioco telefonico. In sommario anche le interviste a Nuzzo e Di Biase, attualmente a teatro con lo spettacolo “Delirio a due”, e a Maninni, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo.

Martedì 19 marzo prenderanno posto nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo La Sad, reduce dal Festival di Sanremo, e Amedeo Minghi, a un giorno dalla partenza del suo nuovo tour.

Nella puntata di mercoledì 20 marzo le protagoniste saranno Wilma Goich e Marina Tagliaferri, direttamente dal set di “Un Posto al Sole”. Giovedì 21 marzo, passeranno in studio I Camaleonti e il cantante Slimane che rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2024. Infine, venerdì 22 marzo, saranno ospiti l’attrice protagonista di “Don Matteo”, Nathalie Guetta, Alessia Merz e il cantante, rapper e produttore discografico GionnyScandal.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata.