In prima Tv stasera su Rai 4 il film “Walter”: ecco la trama

Azione e humor stasera su Rai 4, con “Walter”. Il film in onda in prima visione assoluta, protagonista Issaka Sawadogo: ecco la trama

Per la prima serata di lunedì 18 marzo Rai 4 ha in serbo una prima visione assoluta che unisce l’azione più movimentata con la commedia brillante: è il film “Walter”, scritto e diretto dal regista di origini giordane Varante Soudjian, con protagonista Issaka Sawadogo, visto in un ruolo chiave in “Io Capitano” di Matteo Garrone, il candidato per l’Italia agli Oscar 2024.

Goran e la sua squadra di scassinatori sono pronti per un nuovo colpo, un lavoretto di routine che ha come obiettivo svaligiare la gioielleria di un ipermercato. Ma il gruppo di ladri non ha calcolato Walter, il nuovo guardiano notturno dell’edificio, un ex signore della guerra in Africa che svolge il suo lavoro con estremo senso del dovere.