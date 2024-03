Giornata per le vittime del Covid: le parole di Mattarella

Oggi si celebra la Giornata per le vittime del Covid, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: “Pagina dolorosa della nostra storia”

“La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus richiama l’attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del Covid-19″. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

“Pagina dolorosa della storia recente del nostro Paese e del mondo intero, la crisi è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l’accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l’Unione Europea”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“La memoria collettiva ne è uscita segnata ed è giusto, tuttavia, ricordare come lo sforzo sinergico e solidale delle Istituzioni ad ogni livello, del personale sanitario, dei volontari e società civile, abbia consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale. In questa Giornata la Repubblica commemora le vittime dell’epidemia e rinnova sentimenti di profondo cordoglio a tutti i familiari”, ha concluso Mattarella.

Quella di oggi è la quarta Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita il 17 marzo 2021. La data fa riferimento a quella del 2020, in cui a Bergamo passarono i camion militari con le bare delle vittime.