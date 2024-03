Divergens, società che accompagna le aziende nei cambiamenti necessari a rimanere competitive, annuncia la nascita di D’ISTRUENS, un innovativo progetto formativo

Molte aziende stanno rilevando che è sempre più concreto ed elevato il rischio di perdere e disperdere i talenti e, allo stesso tempo, è difficile per molti datori di lavoro, trovare le figure professionali adeguate . Infatti, il 75% di loro riscontra difficoltà nel reperire le competenze professionali di cui ha bisogno. Dall’altra parte, c’è un sistema formativo che, fin dall’ambito scolastico, non riesce a guidare efficacemente i giovani verso un inserimento concreto nel mercato del lavoro attuale. Gli studenti, infatti, sono insoddisfatti e lamentano una mancanza di coinvolgimento verso le discipline insegnate ed il 59% di loro considera le attività di orientamento svolte a scuola inutili. Tra questi, il 57% le reputa eccessivamente teoriche e il 32% le percepisce come distanti dalla realtà . Le radici di questo problema risiedono principalmente nei preconcetti culturali che influenzano i consigli impartiti ai giovani. Frasi come “Se non hai una laurea, non avrai successo”, “Le università più rinomate assicurano le migliori opportunità di lavoro”, “Le materie umanistiche sono inutili se non si vuole insegnare”, o “Meglio optare per la sicurezza in caso di incertezza” sono diffuse e limitano le prospettive dei ragazzi. Inoltre, la mancanza di opportunità di entrare in contatto con professionisti e aziende peggiora la situazione. Questo si traduce in un 52,8% di studenti che non riesce a completare gli studi entro i termini previsti o diventa NEET nei primi tre anni dopo il diploma. Spesso, si ritrovano in una situazione di smarrimento, incapaci di costruirsi un’ identità professionale in un mercato del lavoro che richiede un continuo miglioramento delle competenze.

Divergens ( divergens.it ), società che nasce con lo scopo di accompagnare le aziende in tutti quei cambiamenti culturali necessari a rimanere competitive sul mercato, ma anche di affiancare i giovani nel loro percorso di orientamento e crescita , annuncia la nascita di D’ISTRUENS, un innovativo progetto formativo dedicato a colmare il divario tra la richiesta e l’offerta. Questa iniziativa si distingue per l’adozione di una metodologia di counseling personalizzato e formazione strategica, rivoluzionando le convenzionali modalità accademiche e cattedratiche, con l’obiettivo di fornire un prodotto completamente su misura, che va oltre l’insegnamento di precetti, regole e tecniche, ma piuttosto incoraggiando un approccio al proprio percorso professionale contemporaneo, consapevole ed evoluto. La formazione di D’ISTRUENS è esperienziale e customizzata al 100% sui bisogni e sugli obiettivi di crescita e sviluppo degli utenti, in particolare su tutti quelli che sono i temi attualmente più sensibili in materia di Digital Marketing, Customer Experience, Brand Entertainment, Employer Branding e comunicazione, suddivisi per skills di competenza e/o industrie di settore, come ad esempio il food, il fashion o il turismo, per avviare una vera e propria progettualità di lavoro attraverso formule di workshop e coaching.

Con oltre 90 corsi già a catalogo l’obiettivo di D’ISTRUENS è quello di dare la possibilità di sviluppare nuove competenze, stimolando la curiosità dei partecipanti e focalizzandosi – tra gli altri – sullo sviluppo del capitale umano e relazionale, skills fondamentali in qualsiasi strategia di business di successo. L’offerta formativa prevede 3 diverse proposte , interamente personalizzabili, tra corsi tailor-made, focalizzati sui temi più attuali e sulle strategie più performanti di Comunicazione e Marketing; masterclass verticali per industry e multidisciplinari per contenuti e competenze; e infine d*days, sessioni ispirazionali di una giornata per ampliare non solo l’expertise ma anche l’attitudine al cambiamento, sia per i singoli che per le aziende. Nei corsi è sempre presente un clima costruttivo, dove tutti possono dare il proprio contributo e dove c’è sempre spazio per il confronto e la discussione, sia dei concetti, che dei casi studio proposti.

A guidare l’Academy sarà Antonio Incorvaia, Direttore Scientifico di D’ISTRUENS ed Editor in Chief del Magazine di Divergens, esperto di digital marketing e strategia digitale e autore e co-autore di numerosi manuali e libri, tra cui Generazione Mille Euro.

“Siamo molto fieri dell’offerta formativa proposta con D’ISTRUENS, sia per la varietà e lo spessore dei contenuti, che per il messaggio di fondo che tutto il progetto dell’Academy supporta: la voglia di cambiamento e di miglioramento continuo, sempre più importante per le risorse delle aziende, che desiderano consolidare e aumentare le proprie skills per sentirsi ancora più parte delle realtà per cui lavorano. Questo desiderio va incoraggiato e supportato, con un’offerta formativa che sia coinvolgente, diversa da quelle finora proposte e in continuo aggiornamento, così come lo è il mondo del lavoro.” – commenta Egidio Alagia, Founder di Divergens.

Consapevoli della necessità di dare ai giovani strumenti adeguati e completi per definire il proprio futuro ed effettuare scelte quanto più in linea con le proprie inclinazioni e con le possibilità offerte dal mercato del lavoro, l’Academy ha avviato un progetto di counseling per le scuole superiori in collaborazione con Campus ( www.salonedellostudente.it ), piattaforma leader da oltre 30 anni nel settore dell’education, che si dedica ad offrire un sistema completo di eventi e servizi rivolti ai giovani in fase di orientamento post-maturità.

La piattaforma Campus Next Generation rappresenta il nucleo centrale delle diverse iniziative, reali e digitali, che puntano ad agevolare l’incontro tra gli studenti e le opportunità future, promuovendo un dialogo attivo tra le istituzioni formative e il mondo del lavoro. Tra le attività organizzate, i Saloni dello Studente su tutto il territorio nazionale, la Campus Job Week, fiera del lavoro e delle professioni, la tramissione TV Campus Giovani, gli incontri tailor made A Misura di Scuola, l’Osservatorio sulla Gen Z Teen’s Voice e la rivista on line Campus Magazine.