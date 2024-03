Bonus psicologo, da oggi si può richiedere all’Inps: sostegno fino a 1500 euro. Le domande possono essere inoltrate fino al 31 maggio

Da oggi, lunedì 18 marzo, fino al 31 maggio 2024 è possibile richiedere sul sito dell’Inps un sostegno economico per affrontare le spese delle sedute di psicoterapia sostenute nel 2023. È il cosiddetto ‘bonus psicologo’, introdotto con il decreto ‘Milleproroghe’ del dicembre 2022.

Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Il contributo è modulato in base all’Isee del richiedente e può arrivare fino a 1500 euro.

COME FARE DOMANDA PER IL BONUS PSICOLOGO

La domanda per ottenere il bonus psicologo può essere inoltrata all’Inps per vai telematica, sul sito dell’istituto. In alternativa, si può ricorrere al contact center, chiamando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure il numero 06 164.164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

I REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS PSICOLOGO

Per avere accesso alla misura di sostegno economica del ‘Bonus psicologo’ occorre avere la residenza in Italia e un Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro.

BONUS PSICOLOGO, A QUANTO AMMONTA

Per l’anno 2023, l’Inps assegna il ‘Bonus psicologo’ secondo questi parametri:

per un valore ISEE inferiore a 15.000 euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in per ogni beneficiario; per un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in per ogni beneficiario; per un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.