Allogene punta su cellule CAR-T allogeniche in prima linea per i linfomi

Allogene sta riducendo gli studi sul suo prodotto a base di cellule CAR-T allogeniche in contesti di seconda linea per il linfoma non-Hodgkin, puntando invece su un nuovo studio come trattamento di consolidamento di prima linea. L’azienda si sta anche unendo alla corsa per spostare le terapie CAR-T nelle malattie autoimmuni con uno studio pianificato sul lupus.

La strategia vedrà Allogene deprivilegiare gli studi ALPHA2 e EXPAND, in fase intermedia, sul cemacabtagene ansegedleucel (cema-cel; in precedenza ALLO-501A) nel linfoma a grandi cellule B (LBCL) di terza linea, in quanto potenzialmente in grado di rendere obsolete le terapie di seconda linea se utilizzato in prima linea.

Nel frattempo, il nuovo studio di Fase II, denominato ALPHA3, esaminerà cema-cel in circa 230 pazienti che presentano una malattia minima residua (MRD) al termine della terapia di prima linea.

Sebbene il trattamento di prima linea con chemioterapia sia curativo per molti pazienti affetti da LBCL, circa un terzo di quelli che inizialmente rispondono alla terapia ha una ricaduta. L’azienda farmaceutica ha suggerito che in ALPHA3, la terapia CD19-diretta sarà somministrata una tantum, subito dopo la scoperta della MRD dopo sei cicli di chemioterapia, sfruttando i dati che indicano che le terapie CAR-T possono migliorare sia la sicurezza che l’efficacia nei pazienti con un basso carico di malattia.

Gli analisti di TD Cowen hanno dichiarato che la mossa è “sorprendente ma ponderata”, mentre Truist ha suggerito che consente alla società di “raggiungere un risultato commercialmente molto più interessante”.

“Saltare” le CAR-T personalizzate

In caso di esito positivo, Allogene ha dichiarato che lo studio ALPHA3 le consentirà di “superare” altre terapie CAR-T personalizzate in fase di sviluppo. “Finora lo sviluppo delle CAR-T è stato definito dal modo in cui vengono prodotte e utilizzate le CAR-T autologhe”, ha osservato David Chang, CEO di Allogene, aggiungendo che la sua piattaforma CAR-T allogenica “ci permette di fare ciò che nessuna CAR-T autologa ha fatto prima”.

Gli analisti di JMP Securities hanno affermato che, sebbene ALPHA3 rappresenti una nuova opportunità per cema-cel, l’endpoint primario della sopravvivenza libera da eventi potrebbe richiedere anni per essere arruolato e valutato, dando allo studio una “tempistica incerta”.

Gli analisti prevedono che il reclutamento inizi nella seconda metà del 2024.L’azienda ha anche avviato un nuovo braccio dello studio ALPHA2 per esplorare l’uso di cema-cel nei pazienti con leucemia linfatica cronica; l’arruolamento dovrebbe iniziare questo trimestre.

Allogene ha suggerito che il suo approccio off-the-shelf in questa malattia può superare le limitazioni degli approcci personalizzati, dove la disfunzione delle cellule T e l’elevato carico tumorale circolante rendono difficile l’isolamento di cellule T funzionali per la produzione di CAR-T autologhe.Allogene prevede inoltre di avviare uno studio di Fase I di ALLO-329 nel lupus all’inizio del 2025. L’azienda spera che il design della terapia CAR-T mirata al CD19 consenta un “condizionamento ridotto o senza chemioterapia”, un aspetto considerato fondamentale per il successo nel mercato delle autoimmuni, dove la tolleranza al rischio dei pazienti è molto diversa da quella dei pazienti affetti da cancro.

CAR-T nelle malattie autoimmuni (AID)

L’azienda sta progettando un CAR T allogenico di nuova generazione con condizionamento ridotto o senza chemioterapia, che l’azienda ritiene in grado di sostenere le dimensioni del mercato dell’AID, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze uniche di questi pazienti che si rivolgono alle cure.

La tolleranza al rischio di questi pazienti è molto diversa da quella dei pazienti affetti da cancro, in gran parte a causa della demografia dei pazienti, dell’ampia disponibilità di terapie efficaci e della generale mancanza di esperienza dei reumatologi con la chemioterapia, le procedure di leucaferesi e le terapie cellulari.

L’incorporazione della tecnologia Dagger in un prodotto CD19 già pronto per l’uso nell’AID è progettata per ridurre o eliminare la necessità della chemioterapia standard, mirando alle cellule B CD19+ e alle cellule T attivate CD70+, che svolgono entrambe un ruolo nell’AID. L’inizio di questo studio di Fase 1 con ALLO-329 è previsto per l’inizio del 2025.