Al 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC arriva la Mitropa Rally Cup

Il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC, in programma per il 26 e 27 aprile, prima prova dell’International Rally Cup, saluta con gioia l’arrivo della Mitropa Rally Cup

E’ nel pieno della sua fase organizzativa, il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl, in programma per il 26 e 27 aprile, prima prova dell’International Rally Cup.

Aci Livorno Sport, insieme alla comunità elbana, sta vivendo giorno per giorno un lavoro preparatorio sempre più pressante, per dare all’evento una connotazione sempre più qualitativa, con la sostanza che rimane sempre la stessa, quella dei caratteri forti di un percorso di alto livello e di un occhio molto attento alla sicurezza attiva e passiva. E l’occhio, come la mente e il cuore vanno al territorio, per il quale la gara è pensata. Un sostegno al settore turistico dato con la spinta del motorsport, del quale l’isola d’Elba è icona mondiale.

Una sostanza sottolineata anche dall’avere la novità della validità per la celebre MITROPA RALLY CUP, della cui stagione duemilaventiquattro è la terza tappa. In un panorama nazionale sempre più ricco ma anche frammentato di campionati e trofei, l’orientamento di un pilota privato, gentleman driver, per partecipare da protagonista in un respiro internazionale l’alternativa più valida è Mitropa Rally Cup.

Nata nel 1965 per volontà di personaggi importanti dello sport motoristico internazionale, la Mitropa Cup era stata così chiamata per seguire il successo dell’omonimo campionato di calcio. Ben presto numerose sono state le nazioni interessate ad entrare nel circuito di gare, dando uno stimolo importante al rallismo continentale.

Molti, anche, sono stati i piloti italiani che hanno battuto le strade di mezza Europa con la Mitropa Rally Cup, tra cui Cavallari, Munari, Pinto, Lucky, Ceccato, “Peter” Zanchi. Nella storia recente il friulano Claudio De Cecco si è imposto per ben tre volte, nel 1996, 2004 e 2005 ed il pilota che vanta il maggior numero di vittorie di Campionato è il tedesco Hermann Gassner Senior, che ha vinto sette volte tra il 2001 e il 2022.

Correre in questo campionato significa sperimentare un nuovo modo di intendere il rally, con tipologie di gare molto diverse tra loro, molto tecniche e selettive e soprattutto coltivare amicizie che negli anni rimangono cementate.

Mitropa Rally Cup significa inoltre scoprire nuove città, correre con lo spirito di un tempo e, soprattutto risparmiando, visto che sono previste agevolazioni per gli equipaggi, poi vi sono anche le vetture storiche ed il montepremi è di sicuro interessante. Il calendario prevede nove appuntamenti, due in Italia (Elba e Casentino), due in Austria, due in Slovenia, uno in Croazia come anche in Ungheria e in Svizzera.

Grazie all’ingresso nella Mitropa Rally Cup, al Rallye Elba “moderno” saranno ammesse anche le vetture storiche, che ne fanno parte dalla stagione 2005, anche in questo caso con interessanti spunti tecnici e partecipazioni di livello.

IL RALLYE ELBA E ANCHE LA MITROPA RALLY CUP ANCHE IN VIRTUALE

Seven Speed Racing Sim World e Mitropa Rally Cup sono entusiasti di annunciare la loro collaborazione per il lancio del nuovo campionato virtuale della Mitropa Rally Cup 2024, sulla nota piattaforma Ungherese di Richard Burns Rally, RallySimFans.hu.

Questa partnership combinerà le risorse e le competenze delle due organizzazioni per offrire agli appassionati di simulazione di guida un’esperienza eccezionale su una delle piattaforme più rinomate nel mondo del rally virtuale.

Il campionato offrirà ai partecipanti l’opportunità di competere su prove speciali scelte tra le 470 e più prove di iconici rally conosciuti, utilizzando auto da rally realistiche e affrontando sfide uniche e coinvolgenti.

Grazie alla combinazione di Seven Speed Racing Sim World e Mitropa Rally Cup, i piloti avranno l’opportunità di dimostrare le proprie abilità di guida in un ambiente competitivo e stimolante basato su rally reali.

Il calendario delle gare presenta nove tappe, che si dividono in Austria, Slovenia, Italia, Ungheria, Croazia e Svizzera, i regolamenti completi del campionato sono disponibili sul canale Discord dedicato (al link https://discord.gg/8b75jvWqfA).

Questo canale fornirà un luogo centrale per i partecipanti per ricevere aggiornamenti, interagire con altri concorrenti e discutere delle ultime notizie e sviluppi riguardanti il campionato.

Tra i riconoscimenti per i vincitori è in palio la possibilità di essere presenti alla premiazione ufficiale che si svolgerà in Baviera nel novembre 2024 assieme ai campioni della Mitropa Rally Cup.

