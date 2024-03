Acudo debutta con il singolo “Io vivo”

ACUDO, giovane e talentuoso cantautore pontino, pubblica il suo ultimo singolo, “Io Vivo”. Il brano, ora disponibile su Spotify, Amazon Music e YouTube

“Io Vivo” esplora il tema universale della vulnerabilità umana, narrando il senso di debolezza che spesso si prova dopo una serie di cadute nella vita. ACUDO trasmette con empatia il messaggio che in quei momenti difficili, la vita ci pone di fronte a individui che ci restituiscono la forza di rialzarci. Il brano si propone come una riflessione su come l’amore abbia il potere di fornire nuovi punti di vista e un motivo di vita aggiuntivo.

Troppo spesso ci ritroviamo intrappolati in un limbo dal quale sembra non esserci via di uscita, e “Io Vivo” invita l’ascoltatore a trovare la forza di attraversare la porta verso una rinascita personale. La metafora del limbo come una prigione buia suggerisce uno stato di incertezza e stasi emotiva, con il pericolo di adattarsi passivamente alla situazione. L’idea che l’amore possa aprire le porte del limbo enfatizza il ruolo attivo delle relazioni, ma sottolinea che spetta a noi prendere l’iniziativa per uscirne.

“Io Vivo”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

BIOGRAFIA

Nato a Latina, città che ha dato i natali ad artisti di spicco come Tiziano Ferro e Calcutta, Acudo, classe ’86, ha coltivato la sua passione per la musica fin dalla più tenera età. Sin da bambino, si lasciava ispirare da leggende musicali come i Queen, Elton John e Phil Collins. Nel corso degli anni, ha alimentato la sua vocazione partecipando attivamente a diverse esperienze musicali, unendosi a vari gruppi e esibendosi in numerosi festival nella zona sud pontina. Le sue influenze spaziano da gruppi consolidati come Linkin Park, Negramaro e Modà fino a proposte più contemporanee come Twenty One Pilots e Pinguini Tattici Nucleari. Nonostante un periodo di distanza dalla sua grande passione, la musica, la vita ha portato Acudo a riscoprire e abbracciare il suo talento in modo più intenso, dimostrando che quando l’arte è parte del proprio essere, prima o poi esplode con una forza rinnovata.

INFLUENZE

Con influenze che spaziano dal rock all’alternative pop, la musica di Acudo è caratterizzata da testi profondi e melodie avvincenti che affrontano tematiche universali. “Io Vivo” rappresenta l’ultima aggiunta al suo repertorio, un inno toccante alla resilienza e all’amore che porta nuova vita.”

LINK UTILI

https://open.spotify.com/intl-it/track/38xFWmDwkxauuxVjDKaQ30 –