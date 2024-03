Stasera su Rai 1 “Purché finisca bene – Una scomoda eredità”: la trama

Stasera su Rai 1 in onda la commedia “Purché finisca bene – Una scomoda eredità” diretta da Fabrizio Costa, con Euridice Axen e Chiara Francini: la trama

E’ la commedia “Purché finisca bene – Una scomoda eredità” diretta da Fabrizio Costa, con Euridice Axen e Chiara Francini, la proposta di Rai 1 in prima serata domenica 17 marzo 2024 alle 21:25.

Due amanti di circa sessant’anni, Mariella e Domenico, che dopo anni di relazione decidono di raccontare alle rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), la verità sul loro legame e sul loro amore. Peccato che poco prima di riuscire a fare questa cosa, i due muoiano in un incidente stradale vicino quella che era la loro splendida villa sull’isola di San Pietro, in Sardegna.

È così che le figlie, che non si erano mai incontrate prima, si ritrovano costrette ad andare sull’isola, perché i loro genitori hanno lasciato in eredità a entrambe la loro magnifica residenza. Sin da subito non si stanno simpatiche, infatti le due donne sono gli opposti: Diana è un medico, è una maniaca del controllo e ha un carattere serio e determinato; Gaia, invece, è uno spirito libero, vive la vita all’insegna di emozioni e sensibilità, senza mai fermarsi troppo in un posto.

Le due non solo devono condividere per un periodo la stessa casa, ma si ritrovano in disaccordo anche su cosa fare di questa eredità. Diana vorrebbe venderla e disfarsene per sempre, ma Gaia non è della stessa idea. Quest’ultima, dopo aver conosciuto sull’isola il sub Max (Cristiano Caccamo), è convinta che la villa sia un ultim odono da parte della madre.

Le due donne, però, si ritroveranno a fare fronte comune quando dovranno affrontare Franco Lussurgiu (Cesare Bocci), disposto a tutto pur di ottenere la villa per sé, anche farla dichiarare abusiva. Mentre cercano le licenze per confutare quanto dichiarato da Lussurgiu, le due donne scopriranno tra le scartoffie una vecchia foto, che rivelerà loro qualcosa di totalmente inaspettato…