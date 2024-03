Sangalli Spa elabora un piano per accrescere il benessere dei propri collaboratori

Sangalli Spa elabora un piano strutturato per accrescere il benessere dei propri collaboratori. Sostegni concreti saranno erogati per migliorarne la qualità della vita

Migliorare il clima e l’ambiente di lavoro creando un contesto positivo e inclusivo nel nome di una cultura aziendale che valorizzi il rispetto reciproco, la collaborazione e la trasparenza. Prendersi cura dei propri collaboratori offrendo loro una serie di benefici e servizi per supportarne il benessere fisico, mentale ed emotivo grazie a programmi ed iniziative ad hoc tesi a favorire l’equilibrio tra vita professionale e personale. Sangalli SPA, dal 1979 in prima linea nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture, sviluppa, per il 2024, un piano di welfare articolato e strategico.

“Mettere le persone nelle condizioni di lavorare al meglio è il primo presupposto non solo per accrescere la produttività aziendale, ma anche la soddisfazione personale, complice la massimizzazione del potenziale individuale, accresciuto attraverso percorsi di formazione e di crescita mirati. Il piano welfare aziendale 2024 va in questa direzione, ma non solo. Il suo fine principale è infatti quello di creare consapevolezza nei collaboratori, generando un circolo virtuoso, un cambio di visione e una nuova cultura del lavoro”, spiega Marco Sangalli, Presidente del CDA dell’azienda di Mapello.

Un obiettivo ambizioso che richiede il coinvolgimento di tutte le persone, attraverso il loro ascolto e l’implementazione di una comunicazione interna efficace sulle finalità e le opportunità del piano welfare. Un progetto composito, centrato su 6 leve chiave – famiglia, benessere psico-fisico, consulenza fiscale, bancaria, assicurativa e legale – soddisfatte attraverso molteplici servizi e benefici adeguati.

“La progettazione di questo piano è avvenuta partendo da strumenti che già da qualche anno sono stati utilizzati, affiancati però da una serie di nuove iniziative che il Comitato interno ha ritenuto rispondere maggiormente alle esigenze della popolazione aziendale. Un piano più puntuale potrà essere sviluppato solo alla fine di questo primo anno in cui misureremo l’indice di gradimento dei vari interventi”, spiega Raffaella Donghi, CFO di Sangalli SPA

Gli interventi di welfare: sostenibilità, socialità, benessere personale

Dalla socialità alla promozione della sostenibilità, dal supporto per l’infanzia alle consulenze legali-amministrative-bancarie-assicurative sino a bonus economici: ampio il range di interventi pensati dall’azienda. Nello specifico, Sangalli SPA proseguirà nell’erogazione del Kit Scuola per i figli dei propri dipendenti impegnati nel proprio percorso di studio e del Bonus Bebè per ogni nuova nascita. In parallelo supporterà i propri collaboratori dal punto di vista previdenziale, sanitario (fondi sanitari), assistenziale (legale e fiscale) e nella gestione di mutui/finanziamenti e di programmi/servizi assicurativi grazie al contributo di consulenti specifici. Nel nome della sostenibilità e della eco mobilità metterà a disposizione un bonus di 2000 euro per l’acquisto di auto elettriche o ibride fornendo anche l’opportunità di ricaricarle gratuitamente negli spazi aziendali. Smart working e part time per la migliore gestione del tempo, pianificazione studiata di ferie e permessi, rientreranno invece in una strategia di crescita funzionale a favorire la migliore integrazione tra lavoro e vita personale. In ottica di benessere psicologico individuale e collettivo, l’impresa, continuerà a mettere a disposizione uno sportello d’ascolto con una psicopedagogista. Per favorire lo spirito di squadra e una cultura della collaborazione “attiva” proseguiranno inoltre feste e team building tesi ad accrescere il senso di appartenenza e di socialità. “Per il 2024, inoltre, abbiamo deciso di erogare ad ognuno dei nostri dipendenti dei buoni alimentari da spendere in strutture convenzionate del valore che va da 250 euro a 500 euro a seconda della data di presenza in azienda: un gesto concreto e tangibile pensato per essere al fianco di tutte le famiglie”, conclude Donghi.

Fedele ai principi del programma WHP di Regione Lombardia, a cui Sangalli SPA ha aderito dal 2021, e ai pilastri su cui è nata e cresciuta, il piano welfare va di pari passo con il piano sociale, che vede l’impresa in prima linea nel dare il proprio sostegno economico a associazioni territoriali, comuni e enti locali per la realizzazione di iniziative e progetti a forte valore aggiunto.