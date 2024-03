Per i pazienti con cirrosi poca attenzione all’osteoporosi

Secondo una ricerca i pazienti con cirrosi vengono sottoposti meno frequentemente a screening per l’osteoporosi rispetto alla popolazione generale

Secondo una ricerca pubblicata su Alimentary Pharmacology & Therapeutics, i pazienti con cirrosi vengono sottoposti meno frequentemente a screening per l’osteoporosi rispetto alla popolazione generale e meno del 25% con bassa densità ossea riceve effettivamente un trattamento.

“La fisiopatologia della malattia metabolica ossea nella malattia epatica cronica è complessa”, hanno scritto Mary Thomson, assistente professore di medicina nella divisione di gastroenterologia, epatologia e nutrizione presso l’Università del Minnesota, e colleghi.

“I pazienti con cirrosi corrono un rischio più elevato di frattura correlata all’osteoporosi rispetto alla popolazione generale, il che può avere un impatto drammatico sulla qualità della vita e sulla mortalità. Pertanto, la prevenzione dell’osteoporosi e delle fratture correlate all’osteoporosi può migliorare i risultati clinici nei pazienti con cirrosi”.

E hanno continuato: “Tuttavia, la malattia ossea è spesso trascurata nella cura dei pazienti affetti da cirrosi”.

Per valutare lo screening dell’osteoporosi, la gestione medica e gli eventi avversi correlati alla terapia nei pazienti affetti da cirrosi, Thomson e colleghi hanno eseguito una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di 5.398 adulti (età mediana, 59 anni; 55,6% uomini) osservati nel sistema sanitario M Health Fairview dal 2015. al 2021.

I pazienti erano prevalentemente bianchi (79,1%) e le eziologie più comuni di cirrosi erano la steatosi epatica non alcolica (75,4%), la malattia epatica correlata all’alcol (52,8%), l’epatite cronica C (15,5%) e la malattia epatica colestatica (7,4%). La maggior parte dei pazienti aveva cirrosi scompensata (64,6%) e il punteggio MELD-Na medio era 12,8.

Durante il periodo di 6 anni, al 23,5% dei pazienti è stata prescritta una doppia assorbimetria a raggi X (DEXA), ma solo il 12,5% ha completato il test. L’ analisi multivariata ha mostrato che i pazienti con scansioni ordinate avevano maggiori probabilità di essere più anziani (OR=1,02; IC 95%, 1,02-1,03), donne (OR=2,11; IC 95%, 1,83-2,43) e bianchi (OR=1,27; 95% CI, 1,04-1,56), con punteggi MELD-Na più alti (OR=1,03; IC al 95%, 1,02-1,04) e una storia di carcinoma epatocellulare (OR=1,82; IC al 95%, 1,46-2,25).

I ricercatori hanno anche riferito che i pazienti sottoposti a scansione avevano una maggiore incidenza di altri fattori di rischio di osteoporosi, tra cui l’artrite reumatoide (OR= 1,58; IC al 95%, 1,08-2,32), cancro al seno (OR=1,74; IC al 95%, 1,1-2,73) e stato postmenopausale (OR=8,45; IC al 95%, 6,64-10,75).

I risultati delle scansioni DEXA hanno mostrato che il 48,5% dei pazienti aveva osteopenia e il 30,2% aveva osteoporosi. Di quelli con osteoporosi, il 22,6% ha ricevuto un trattamento, più comunemente con bifosfonati orali (13,4%). I tassi di sanguinamento da varici erano simili tra i pazienti a cui erano stati prescritti bifosfonati orali e quelli a cui non erano stati prescritti bifosfonati orali (4,8% contro 8,4%).

“Una minoranza di pazienti con cirrosi viene sottoposta a screening per l’osteoporosi, nonostante tassi più elevati di densità ossea anomala rispetto alla popolazione generale”, hanno concluso Thomson e colleghi. “Inoltre, meno di un quarto dei pazienti con diagnosi di osteoporosi hanno iniziato il trattamento”.

Hanno continuato: “Sebbene siano necessarie linee guida più chiare e complete per promuovere lo screening e il trattamento ottimali dell’osteoporosi nei pazienti con cirrosi, facilitare la consultazione endocrinologica è una potenziale soluzione fattibile per colmare il divario terapeutico in questa popolazione”.

Mary Thomson et al., Low screening rates and high prevalence of osteoporosis in cirrhosis: A real-world retrospective analysis Aliment Pharmacol Ther. 2023 Dec 7.

