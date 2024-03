Deolab con il marchio Horomia è una delle Europe’s Fastest-Growing Companies

Deolab Srl con il marchio HOROMIA è una delle ‘’Europe’s Fastest-Growing Companies 2024’’ nel concorso in collaborazione tra Statista e Financial Times

Tra le 1000 aziende in Europa che hanno fatto registrare la maggior crescita di fatturato nel triennio tra il 2019 e il 2022 vi è anche un’eccellenza tutta italiana, Deolab srl con il suo marchio HOROMIA.

Per l’ottavo anno consecutivo si è svolto il concorso in collaborazione tra Statista e Financial Times, con l’obiettivo di individuare le 1000 aziende europee leader della crescita nel 2024. Le candidature sono arrivate in maniera spontanea, mentre altre aziende sono state selezionate da un database di più di 10.000 realtà già a disposizione di Statista.

Per rientrare in questa graduatoria, le aziende candidate dovevano soddisfare i seguenti requisiti: essere indipendenti (nessuna filiare o affiliata), avere sede legale in Italia, la crescita di fatturato nel triennio 2019-2022 deve essere prevalentemente organica e del 36,3% minimo, e infine le aziende non devono trovarsi in nessuna condizione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/201.

Condizioni che Deolab srl ha pienamente raggiunto e soddisfatto, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) al 41,14%.

Deolab srl è un’azienda Italiana specializzata nella progettazione, creazione e produzione di fragranze per tessuti e per la casa, nata nel 2018 a Grassobbio, nei pressi di Bergamo, e nota per essere stata la prima a mettere in commercio il profumo per bucato. Da sempre il sogno dei founder e titolari di Deolab srl, Antonella Costa e Silvio Anesa, è stato quello di comunicare emozioni attraverso il potere delle fragranze, capaci di lasciare tracce permanenti in ognuno di noi e prodotte nel totale rispetto dell’ambiente. Un progetto che negli anni è cresciuto sempre di più grazie a impegno, passione e amore, come testimonia anche il risultato recentemente ottenuto in questo ranking. Oggi, Deolab srl si occupa del mercato Laundry e Home Fragrance, ideando e commercializzando diversi prodotti per la profumazione, che si dividono in profumatori per l’ambiente, deodoranti spray per tessuti e profumatori concentrati per il bucato, e si appresta, inoltre, a lanciare una nuova linea green per il bucato ‘’amica dell’ambiente’’ ed eco-sostenibile.

‘’Siamo orgogliosi di essere presenti in questa prestigiosa classifica’’ commenta Antonella Costa, CEO e Founder di Deolab srl. ‘’Testimonianza, questa, del nostro costante desiderio di migliorare che ci accompagna sin dalla fondazione della nostra azienda, e che continuerà ad ispirarci anche negli anni a venire’’. ‘’Questo risultato conferma la crescita importante del segmento di mercato nel quale operiamo’’ – continua Silvio Anesa, Founder e President di Deolab srl – “quello della Laundry e della Home Fragrance, che propone importanti orizzonti di sviluppo anche nei prossimi anni. Orizzonti che desideriamo esplorare con una costante: la qualità e l’eccellenza racchiusa in ogni singolo prodotto Horomia’’ – conclude Anesa.

Per avere maggior informazioni sul mondo HOROMIA visita il sito https://www.horomia.it/