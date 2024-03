Cristina Cotorobai ospite a Kilimangiaro oggi su Rai 3

Oggi pomeriggio su Rai 3 nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”: ospite Cristina Cotorobai, ex modella che ha intrapreso una vita dedicata alla sostenibilità

Nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, il programma di Rai Cultura che grazie ad ospiti d’eccezione, nuovi filmati, racconti e storie di viaggiatori, illumina la domenica pomeriggio di Rai 3, per esplorare, capire e divertirsi.

In questa puntata, in onda domenica 17 marzo alle 17.15, in diretta su Rai 3, i protagonisti del Musical “Jesus Christ Super Star”: Ted Neeley, che interpretò Gesù nella versione cinematografica del musical originale, e Lorenzo Licitra che veste i panni di Gesù oggi nel musical tornato in scena in questi giorni.

Ospite anche Cristina Cotorobai, ex modella che ha intrapreso una vita dedicata alla sostenibilità ambientale. Il suo libro per bambini “Super Blu” racconta attraverso delle favole come impattare di meno sul pianeta.

Camila Raznovich con l’aiuto di Piergiorgio Odifreddi, presidente della giuria del “Borgo dei Borghi”, presenterà, estraendoli a sorte, i filmati dei borghi in gara da votare da casa per eleggere il “Borgo dei Borghi” 2024. Con l’occasione Odifreddi racconterà anche la teoria della città ideale attraverso diversi esempi.

Molti saranno i filmati realizzati dai registi della trasmissione in tutte le parti del mondo. Si parte dalle Isole di Le Gambier nella Polinesia Francese, per andare poi alle Hawaii con il film maker Francesco Malingri, e ancora in India, a Kerala, passando per Siviglia, in Spagna.