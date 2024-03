Cannabis terapeutica per il dolore cronico aumenta il rischio aritmia

Gli adulti che usano cannabis terapeutica per il dolore cronico, in particolare quelli affetti da cancro o malattie cardiometaboliche, hanno un rischio elevato di sviluppare aritmia

Gli adulti che usano cannabis terapeutica per il dolore cronico, in particolare quelli affetti da cancro o malattie cardiometaboliche, hanno un rischio leggermente elevato di sviluppare aritmia, principalmente fibrillazione/flutter atriale. È quanto suggerisce uno studio danese pubblicato sull’ European Heart Journal.

L’uso di cannabis è stato associato ad un aumento del rischio cardiovascolare (CV), ma i dati sugli effetti collaterali CV legati all’uso di cannabis terapeutica per il dolore cronico sono limitati.

Per indagare, i ricercatori hanno identificato 5.391 pazienti con dolore cronico (età media 59 anni; 63% donne) che avevano iniziato il trattamento con cannabis terapeutica nel periodo 2018-2021 e li hanno abbinati (1:5) a 26.941 pazienti di controllo in base a età, sesso, dolore cronico. diagnosi e uso concomitante di altri farmaci antidolorifici diversi dalla cannabis.

Hanno calcolato e confrontato i rischi assoluti di prima aritmia (fibrillazione/flutter atriale, disturbi della conduzione, tachicardie parossistiche e aritmie ventricolari) e di sindrome coronarica acuta (ACS) tra i gruppi.

Nel giro di 180 giorni, 42 consumatori di cannabis terapeutica e 107 partecipanti al controllo hanno sviluppato aritmia, più comunemente fibrillazione/flutter atriale.

I consumatori di cannabis medica avevano un rischio leggermente elevato di aritmia di nuova insorgenza rispetto ai non consumatori ( rischio assoluto a 180 giorni, 0,8% vs 0,4%).

Il rapporto di rischio a 180 giorni con l’uso di cannabis era 2,07 (IC al 95%, 1,34-2,80) e il rapporto di rischio a 1 anno era 1,36 (IC al 95%, 1,00-1,73).

Gli adulti con cancro o malattie cardiometaboliche avevano il rischio più elevato di aritmia con l’uso di cannabis (differenza di rischio assoluto a 180 giorni, 1,1% e 0,8%). Non è stata riscontrata alcuna associazione significativa tra l’uso di cannabis terapeutica e il rischio di ACS.

“Tenendo presente la bassa età della coorte esaminata e la bassa prevalenza di comorbilità, il notevole aumento del rischio relativo di aritmia di nuova insorgenza, principalmente guidato da fibrillazione/flutter atriale, potrebbe essere motivo di preoccupazione, sebbene i rischi assoluti nella popolazione di questo studio fossero modesti”, hanno scritto gli autori.

“La cannabis medica potrebbe non essere un’opzione terapeutica valida per tutti per determinate condizioni mediche e dovrebbe essere contestualizzata in base alle comorbidità del paziente e alla potenziale vulnerabilità agli effetti collaterali”, ha aggiunto Robert L Page li in un editoriale.

Anders Holt et al., Cannabis for chronic pain: cardiovascular safety in a nationwide Danish study Eur Heart J. 2024 Jan 11:ehad834.

Robert L Page Ii 1Cannabis by any name does not smell as sweet: potential cardiovascular events with medical cannabis Eur Heart J. 2024 Jan 11:ehad848.

