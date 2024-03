Brembo si espande in Thailandia con un nuovo impianto produttivo

L’investimento di circa 40 milioni di euro consolida il ruolo di Brembo come Solution Provider e consente al Gruppo di cogliere nuove opportunità nel Sud-est asiatico

Brembo, leader globale nei sistemi frenanti, apre il suo primo sito produttivo in Thailandia. L’investimento, pari a circa 40 milioni di euro, riflette la strategia del Gruppo di espandere la propria presenza industriale a livello globale e permette a Brembo di cogliere nuove opportunità di crescita nell’area del Sud-est asiatico.

Il nuovo sito realizzerà sistemi frenanti per i costruttori di moto presenti sul territorio, a partire dai produttori europei e americani. Sorgerà nel distretto industriale di riferimento per le due ruote nel Paese, situato nella provincia di Rayong, a sud della capitale Bangkok. A regime, il sito Brembo impiegherà circa 150 persone. “L’apertura del nuovo sito produttivo in Thailandia rappresenta un passo cruciale nella nostra strategia di espansione globale.” – ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo – “Ci rafforziamo nel segmento per noi chiave delle due ruote e consolidiamo il ruolo di Brembo come Solution Provider per i nostri clienti che operano nel Paese. Con questo investimento poniamo le basi per ulteriori sviluppi del nostro business nella regione dell’ASEAN.”

Questo progetto si aggiunge agli investimenti di Brembo nel mercato della moto degli ultimi anni, in particolare le acquisizioni di SBS Friction in Danimarca e J.Juan in Spagna avvenute tra il 2020 e il 2021, che hanno permesso al Gruppo di completare l’offerta di prodotti dedicati alle due ruote. Il business della moto vale oggi circa il 13% dei ricavi complessivi di Brembo.