Alek torna con la nuova canzone “Fantasmi”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/fantasmi-5) “Fantasmi”, il nuovo singolo di Alek per Gorilla Records.

In questo brano la giovane cantautrice racconta gli strascichi di una relazione sentimentale arrivata al suo capolinea ma in cui persiste la dinamica di chi scappa e chi rincorre. Nel testo Alek parla in prima persona e dà voce a una ragazza in cui sono vive la speranza e l’attesa di un ritorno, anche se l’altra persona si sta allontanando sempre di più. Da qui nasce il titolo del brano, “Fantasmi”, che sintetizza questa presenza inafferrabile in grado di creare solo dei tormenti.

Con questa nuova canzone, prodotta da Den e Movimento, Alek ribadisce la sensibilità e la delicatezza della sua scrittura che, in questo caso, dà vita a una storia universale in cui chiunque può riconoscersi.

Alek è una cantautrice vicentina classe 2005. La musica è sempre stata una sua passione e, dall’età di 14 anni, quando le è stata regalata la prima chitarra, ha iniziato a comporre e scrivere, scoprendo così un mezzo ideale per esprimersi che funziona anche da valvola di sfogo. L’inizio del 2022 ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della discografia: il singolo “X4”, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, ha ottenuto ottimi riscontri di streaming e su TikTok. Nel corso dell’anno, poi, ha pubblicato altri tre brani: “Bambola Voodoo”, “Matita” e “Stupido Cielo” in collaborazione con Caleydo. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Toglimi (strati d’odio)”, “Zattera”, “Grande”, “Solitudine” (con cui è arrivata tra i finalisti di Area Sanremo 2023) e ha collaborato con Nashley in “Il meglio di me”.