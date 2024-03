“A proprio tempo” è il nuovo singolo di Laplastique

Su tutte le piattaforme streaming e in radio per Marche di Fabbrica “A proprio tempo”, nuovo singolo di Laplastique, cantautrice marchigiana in bilico tra musica e filosofia

Fuori su tutte le piattaforme streaming e in radio per Marche di Fabbrica “A proprio tempo”, nuovo singolo di Laplastique, cantautrice marchigiana in bilico tra musica e filosofia.

ASCOLTA IL BRANO: https://pirames.lnk.to/AProprioTempo

Il brano parla di una linea che si spezza: un canale di comunicazione che si divide in due ramificazioni interne, rivolte verso direzioni opposte. È il racconto di una coscienza che raggiunge e riconosce sé stessa, facendosi (auto)coscienza infelice del proprio luogo abituale, che trova il coraggio di abbandonare tramite una presa di posizione. La frattura del brano è segnata nella musica da una discontinuità ritmica: i primi versi delle strofe iniziali in 5/4 e tutto il resto in 4/4.

“Ho scritto il pezzo in una mattina di novembre 2022. La melodia mi è venuta in testa con le prime parole. Non riuscivo a finirla per via della dissonanza ritmica su cui l’avevo costruita ed architettata. Questa dissonanza è stata subito, poi, apprezzata da Daniela (la mia produttrice), che l’ha resa una interessante peculiarità della canzone. Ogni brano a cui lavoriamo mi permette sempre di scoprire nuovi lati della mia personalità e colori della mia voce. È come una ricerca profonda che facciamo sul terreno della mia individualità. E di questo sono infinitamente grata.” – Laplastique.